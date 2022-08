Városnapi hangversenyt rendeznek a szabadkai zsinagógakertben augusztus 29-én, hétfőn 20 órakor.

A Csillagok tündöklése alatt nevet viselő eseményen többek között olyan ismert dallamok csendülnek fel, mint a La vie n rose, Strangers in the night, New York, New York és a Besame mucho.

A szervezők minden érdeklődőt várnak az ingyenes hangversenyre.