Sikerrel zárta idei évadát a 91 éves Szegedi Szabadtéri Játékok. A Dóm téri és az előző évekhez képest kétszeres előadásszámot produkáló Újszegedi Szabadtéri Színpad előadásaira közel hatvanötezren látogattak el ebben az évben - tudtuk meg a Szegedi Szabadtéri Játékok sajtóközleményéből. A független szakértőkből álló bizottság idén ismét Superbrands díjjal tüntette ki az ország legnagyobb nyári színházát, ahol június 22-étől augusztus 21-éig, nyolc és fél héten keresztül, két játszóhelyen tizennégy produkció várta az érdeklődőket, összesen huszonhét estén - idén először a Szegedi Nemzeti Színház szervezésében.

A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Nemzeti Színház értékközvetítő kultúrmissziójának szellemében nagy hangsúlyt fektetett arra a Fesztivál, hogy opera és néptánc-előadás is szerepeljen a sokszínű repertoárban, Kossuth-díjas rendezők közreműködésével. A Dóm téren a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel koprodukcióban készült Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játék nyitotta meg a nyarat. A nagyszabású tabló megszületésében a Szeged Táncegyüttes és a Tiszavirág Néptáncegyesület táncosai is közreműködtek. A Madách Színház 2014-ben a Szabadtérin debütált sikerelőadása, a Mamma mia! is visszatért négy alkalommal. Nagy érdeklődés előzte meg a Dóm tér két, Szabadtéri-történelmet író saját előadását is. Önálló produkcióban mutatták be Verdi La Traviata című operáját világszínvonalú énekesek főszereplésével a Fesztivál történetében először. Szintén első alkalommal, saját produkcióként láthatta a Dóm tér közönsége a Chicago musicalt. A Dóm téri bemutatókat online közvetített háttérbeszélgetések előzték meg, házigazdaként Stahl Judit fogadta a Szabadtéri Szalon vendégeit. A Dóm téri produkciók látogatottsága a jelenlegi, folyamatosan alakuló gazdasági környezet ellenére is meghaladta a tervezett nézőszámot.

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon rekorderedmények születtek, a megszokotthoz képest több, mint kétszeres mennyiségű produkciót vittek itt színre. Az évad újdonságaként színvonalas koncertsorozatnak is otthont adott a Szabadtéri kisebb színpada, ahol olyan országos- és világhírű zeneművészek, énekesek léptek fel, mint a Boban Markovics Orkestar, a Budapest bár, Dés László és vendégei: Básti Juli és Nagy Ervin, a Csík Zenekar is Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, valamint Rost Andrea, Lukács Miklós cimbalomművész, Jávori Ferenc Fegya és a Budapest Klezmer Band, Sándor Csaba tenorista, továbbá Bényei Tamás és a Hot Jazz Band, meglepetésvendégként pedig a Csíkszentisimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar közreműködésével adott születésnapi koncertet. Műsorra került két musical, Tim Rice, Björn Ulvaeus és Benny Andersson Sakk (CHESS) című, nagyívű hidegháborús története a PS Produkció előadásában, és a Gyöngyhajú lány balladája című, Omega-slágerekkel tűzdelt ExperiDance produkció; emellett a Játékszín vendégjátéka, A dominógyilkosság című izgalmas krimi és Veres1Színház Anconai szerelmesek című zenés komédiája is.

A nyári programokat jelentős beruházások készítették elő. Az évadkezdést a Dóm téri nagyszínpadon átfogó hangtechnikai korszerűsítés előzte meg, amelynek eredményeképpen a nagyszabású produkciók minden eddiginél jobb hangminőségben szólalhattak meg. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadot június óta tűz- és vízálló ponyvával borított tetőszerkezet védi az időjárás viszontagságaitól. A színpadtér kiegészült motoros világítástartó szerkezetekkel, és színpadi járás kialakítására, valamint védelemre egyaránt alkalmas oldalfalakkal is. A 35 millió forintos beruházás Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója kezdeményezésére és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően valósult meg.