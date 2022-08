A József Attila Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meg tudta vásárolni Péter László irodalomtörténész hagyatékát, azaz jegyzeteit és fotógyűjteményét

– tájékoztatta a Délmagyarországot az intézmény igazgatója, Szikszai Zsuzsanna. A szegedi Péter László személye Makó számára mindenek előtt azért fontos, mert ő volt a múzeum egyik korábbi igazgatója. – Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a neves irodalmár feljegyzései, jegyzeteit, írásai a makói múzeumba került, és itt válik majd kutathatóvá – tette hozzá Szikszai Zsuzsanna.

A 2019 nyarán, 93 éves korában elhunyt Péter László irodalomtörténész, egyetemi tanár, nyelvész és néprajztudós, a Tiszatáj folyóirat alapító-névadó szerkesztője volt, akit pályája végén Szeged város a díszpolgárává avatott. Több makói helytörténeti, irodalomtörténeti kötete társszerzője, József Attila, Juhász Gyula makói éveinek kutatója, földolgozója. A makói József Attila Múzeum egykori igazgatója 1952-53-ban dolgozott a Maros-parti városban.

Gazdag életpálya

A szőregi születésű kamasz középiskolái után 1943-ban a Szegedi Tudományegyetemen 1947-ben summa cum laude bölcsészdoktori oklevelet, 1948-ban pedig magyar–latin–filozófia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1968-ban az irodalomtudomány kandidátusa, 1991-től a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) irodalomtudományi doktora lett. 1986-tól az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársaként, 1990-tól a József Attila Tudományegyetem tanáraként tevékenykedett.

József Attilát is kutatta

Monográfiát írt Juhász Gyuláról – műveinek kritikai kiadását is ő rendezte sajtó alá –, Tömörkény Istvánról és Móra Ferencről, József Attiláról és Radnóti Miklósról, Balázs Béláról szóló monografikus tanulmányaiban pedig pályájuk szegedi vonatkozásainak részleteire derített fényt. Tudósi tevékenységének megkoronázásaként a Magyar Tudományos Akadémia megbízta őt a három kötetes Új Magyar Irodalmi Lexikon (1994) szerkesztésével is. Az 1960-as években kivirágzó helytörténeti kutatások lelkes támogatójának is tekintik.

A múzeum már megkapta

A hagyatékot, azaz összesen 18 papírdoboznyi anyagot már beszállították a makói múzeumba, ahol adattári számot kapott. Feldolgozása, leltározása folyamatos.

A pályázat segítségével szeretnénk a szellemi örökségét megmenteni egykori igazgatónknak a köz és a tudományos kutatók számára. Köszönettel tartozunk Blidárné László Erzsébetnek, a hagyaték örökösének, hogy a makói muzeális intézménynek szavazott bizalmat, és a Maros-menti városban helyezte el ezt a felbecsülhetetlen anyagot

– mondta Szikszai Zsuzsanna.