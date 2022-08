Óriáskivetítőn élőben, ingyenesen lehetett megtekinteni négy vidéki nagyváros mellett Szegeden, az Aradi vértanúk terén is Rúzsa Magdi, Balázs János és a Concerto Budapest előadását, melyet a budapesti Erkel Színházban tartottak szombat este. A koncertet Keller András Kossuth-, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas érdemes művész vezényelte, míg az egyedi hangszerelésért és a zenei rendezésért Szentpáli Roland többszörös nemzetköziverseny-győztes és Artisjus-díjas tubaművész, zeneszerző felelt.

Az MVM Zenergia ezáltal egyedülálló zenei élményt és látványt nyújtott az érdeklődőknek, már hetedik alkalommal. Idén a klasszikus zene, a könnyűzene, a magyar népdalok, a francia sanzonok, a dzsessz, a rock és a régi magyar filmslágerek világából jól ismert művek csendültek fel még sosem hallott átiratokban.

Balázs-Piri Soma Fotó: Sándor Judit



Az öt vidéki nagyvárosban, így Szegeden is különleges ki­­egészítő programok társultak az óriáskivetítős koncert mellé. Megyeszékhelyünkön először Balázs-Piri Soma zongoraművész szórakoztatta a nézőket, aki néhány nappal ezelőtt lapunknak azt nyilatkozta, hogy eddig csak nézőként követte az MVM Zenergia koncerteket, és nagyon jó érzés számára, hogy most előadóként működhet közre. Hangsúlyozta, ráadásul mindig óriási öröm neki, ha a lakhelye közönségének játszhat. Szombatra úgy tervezte a programját, hogy a klasszikus és a könnyűzene keveredett benne, így játszott például két Chopin-művet, aztán azok dzsesszváltozatát is előadta.

A Junior Prima és Szeged Ifjú Tehetsége díjas művész után a SzegEd TRombone ENsemble harsonaegyüttes lépett színpadra, mely műfajokon át­­ívelő koncerttel szórakoztatta a nagyérdeműt, hiszen minden előadásuk során bebizonyítják a közönségnek, hogy hangszereik határain túl is van élet: a harsonavilágban extrémnek mondható virtuozitás és hangterjedelem jellemzi az együttest.