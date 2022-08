Októberben kerül a polcokra Barát Enikő legújabb könyve, a Vallomások, a szentesi írónő ezúttal Izlandra repíti el gondolatban olvasóit. Az eddigi leghosszabb terjedelmű B. E. Belle-regény évekig készült, a történetben pedig 1988-tól indulva napjainkig követhetjük végig a főszereplő, Ása életét.

Az írónő elárulta, nagyon magáénak érzi a történetet, a könyvhöz saját naplójának részleteit is felhasználta.

– Mindig, mindegyik könyvem karaktereiben benne vagyok valamennyire. Aki tud olvasni a sorok között, az talál utalásokat a saját életemre is, de ez nem egy önéletrajzi könyv. Az olvasóknak inkább magukat kell megtalálniuk a könyvemben – magyarázta az írónő.

Ez a kötet is, mint a legutóbbiak, már a saját kiadójánál jelennek meg. A Maraton szárnyai alatt főképp saját könyvei növekednek, de feltörekvő írókkal is foglalkozik.

– Sok plusz feladattal jár egy kiadó vezetése, nehéz a könyvkiadás. Nagy a felelősség, hogy ne tegyük tönkre az elsőkönyves írókat, ezért én azt mondom, hogy inkább fókuszáljunk kevesebb könyvre, de azok legyenek nagyon jók. Szerintem nem sok ember van, aki nálam többször mond nemet – fogalmazott Barát Enikő.

A jövővel kapcsolatban elmondta, szeretne egy kicsit lassítani: az elmúlt időszakban négy könyve jelent meg, hamarosan jön az ötödik. Emellett a kiadó vezetése is egy átfogó feladat, valamint szeptembertől egyetemre is jár majd, de olvasóinak tábort is szervez: legközelebb október elején hozza Szentesre a Belle-rajongókat.

– Sok a bizonytalanság a jövőben, ezért szeretnék lassítani, meglátni, hogyan alakulnak a könyvipar problémái. Drágul a szállítás, a papír, és az is kérdéses, az emberek meg tudják-e venni majd a könyveket. Emellett mentálisan is elfáradtam egy picit. Egy könyv elkészülte nem csak az írásból áll, sok kutatómunkát is végzek. A drámaibb történetek azt is megviselik, aki olvassa, azt meg különösen, aki írja. Azért fogok írni a következő évben is: nem húzom be a kéziféket, csak a gázról veszem le a lábam egy kicsit – beszélt a jövőről Barát Enikő.