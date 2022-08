A hangulat idén is kiváló a bor­dányi Faluház környékén, amit ilyenkor hagyományosan a la­­kókocsikkal, autóval érkező sátras rádióamatőrök foglalnak el egy hétre. A csongrádi Papp házaspárral, Lászlóval és Tímeá­val tavaly is találkoztunk, régi ismerősként köszöntöttük egymást. Számukra ez az egy hét a nyaralás. Úton van a következő generációs rádióamatőr is náluk. Lányuk, Szűcsné Papp Andrea Anna gyermeket vár, úgy tervezik, karácsonyi ajándék lesz a rádiós unoka. A 2023-as találkozóra már vele jönnek majd. Andrea 21 éves, mivel ez a tizenkilencedik rendezvény, könnyű kiszámolni, kétéves kora óta jár a bordányi találkozóra.

A debreceni Kovács Istvánnak ez a harmadik találkozója. Azt mondta, jó a hely és a társaság. Ő úgy keveredett ide, hogy az egyik készülékét Pakson javította egy szakember, és amikor elkészült, úgy döntöttek, itt, Bordányban találkoznak. A legfiatalabb résztvevő Bábolnáról érkezett. Barnócz­­ki Bálint Ben­degúz ötéves, de már több oklevele is van.

A tizenkét éves, budapesti Nemes Marcell éppen próbál elérni valakit rádión. A forgalmazási tevékenység „trófeája” a QSL-lap, ami tartalmazza a kapcsolat adatait, időpontját, hívójelét és a forgalmazás helyét. Fotó: Török János

Rendszeres résztvevő a holland Jan és Anneke van Essen. A házaspár ko­­rábban 1500 kilométert autózott lakókocsival a találkozó kedvéért. Jan elmesélte, Európa legnagyobb rádiós találkozóján, Friedrichshafenben találkoztak Kisapáti Péterrel, így nem volt kérdés, hogy eljönnek Bordányba, ahová 2005 óta minden évben ellátogatnak. Már nem utaznak ilyen sokat, mert annyira megszerették a környéket, hogy Petőfiszálláson vettek egy tanyát, és ideköltöztek.



Sokrétű tevékenység

A rádióamatőr a rádióamatőr szolgálatok munkájában csak szemé­lyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül vesz részt, tevékenysége az önképzésre, műszaki fejlődésre és a szakmai információcserére irányul. Továbbá megfelel a rádióamatőr tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek. A rádióamatőr tevékenység sokrétű. Vannak, akik a rádióforgalmazás részét szeretik, vannak, akik a sportrészét, és vannak, akik a technikai háttere iránt érdeklődnek.