"Kollégáink nem csak az élet színpadán, hanem a világot jelentő deszkákon is jól teljesítettek" - így kezdődik a bejegyzés a Csongrád-Csanád megyei rendőrség facebook oldalán, ami arról tanúskodik, hogy nem mindennapi feladatot kaptak a szegedi rendőrök. Aki látta a hétvégén a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Chicago című musicalt, az biztosan emlékszik a jelenetre, amikor szirénázó rendőrautók jelentek meg a színpad két oldalán - a darabot csütörtökön, pénteken és szombaton is játsszák még a héten. A rendőri intézkedés természetesen az előadás része volt, abban az egyenruhás statiszták mellett a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai működtek közre. Az előadásról a posztban fotókat is közöltek.