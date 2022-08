Mellszobrot kapott a fővárosban az Olimpiai bajnokok sétányán Liu Shaoang olimpiai bajnok sportkorcsolyázó, aki február 13-án szerzett aranyérmet Pekingben, ezzel pedig ő lett a huszonhatodik a ferencvárosi olimpiai bajnokok sorában. Érdekesség, hogy a közelmúltban leleplezett művet egy szegedi szobrászművész, Brzózka Marek készítette el. 2016-ban már volt szerencséje egy Fradi felkérést teljesíteni, akkor Kósz Zoltán vízilabdás olimpikon portréjára kérték fel.

Többnyire nyomtatott dokumentáció alapján dolgoztam, hiszen nehezen megoldható, hogy egy ilyen versenyző hosszú órákra, napokra elszakadjon a sporttevékenységtől. A portrékészítésben fontos a személyes benyomás és megfigyelés, de sok olyan technikai dolgon kell végigmenni, amit néha jobb is, ha nem lát a modell. A találkozók alapján azonban egy szerény, energikus és vidám fiatal tehetséget ismerhettem meg, akivel nagy élmény volt együtt dolgozni – számolt be lapunknak a Liu Shaoanggal való közös munkáról Brzózka Marek.

A szegedi szobrász elmondta, márciusban indult a munkafolyamat, ami körülbelül négy hónapot vett igénybe, ugyanis lassan haladtak a szobrászati eljárások az egyeztetések miatt.

De nagyon jó volt ebben a négy hónapban a portrén dolgozni, mert minden technikai lépést egyedül készítettem, amire eddigi munkáim során nem mindig volt lehetőség. Időnként igazodni a bronzöntödékhez, kőfaragókhoz, szállítókhoz sok nehézséget jelent. Az alkotómunka szempontjából pedig az az ideális, ha nem kell rohanni és meg tudnak érni a formai részletek a szobron – magyarázta.

Elárulta, nagy örömet jelent számára, ha ismert emberekkel dolgozhat együtt, de inkább a karaktereket és a szakmai kihívást keresi a portréban. Shaoang esetében ez a szakmai feladat majdnem kifogott a művészen.

Az ismert emberek portréja többnyire idősebb korban, vagy az ember halála után készül el, így kiforrott és mindenki számára jól ismert karaktereket kell ábrázolni. Ezekre a fizikai és jellembeli jegyekre építheti fel a szobrászművész a munkáját. Ebben az esetben az életkori sajátosságok feldolgozása is nehéz, a fiatalság visszaadása önmagában is nagy kihívás, ráadásul Shaoang egy ázsiai és európai karakterjegyekkel rendelkező fiatal, rendkívül komplex ábrázolási feladatot jelentett. Mindemellett az ókori görög szobrászat kihívásai is motiváltak. A szobrászok olimpiai bajnokokról készítették alkotásaikat, hogy a testi tökéletességet tanulmányozhassák és egy szobrászati kánont jeleníthessenek meg – avatott be a részletekbe.

Lapunknak beszélt arról is, hogy a nyár számára is a kikapcsolódást és a feltöltődést jelenti. A családjával tölti az idejét, de fontosnak tartja a kísérletezést, a szokásos szakmai konvenciók elhagyását, valamint az élő szakmai diskurzust is más alkotókkal, erre remek lehetőséget adnak a művésztelepek. Éppen ezért a következő hetekben a Natura Marosmenti Művésztelep 15. jubileumi alkotótáborában dolgozik együtt a meghívott művészekkel, akikkel közös tárlatuk is nyílik majd augusztus 12-én, így a legújabb munkái ott lesznek megtekinthetők.