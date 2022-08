Szabó Zoltán festett gipsz szobrokat készít hős témában: sárkánnyal harcoló figurái, mint mondta, a saját démonaival való küzdelmet is szimbolizálják.

– Évközben nincs időm alkotni, itt viszont már több szobrom is elkészült. Ez az év fénypontja most számomra – beszélt a Művészteleppel kapcsolatos érzéseiről. Ő ugyanúgy a fővárosból érkezett, mint a többi alkotó. Bajári Zsolt is azt emelte ki, hogy élvezik a csöndet és a nyugalmat, távol a város nyüzsgésétől. A szobrász még a kutyáját is magával hozta, Janival reggelente nagyokat sétálnak a közeli erdőben. Kusnyár Eveline két gyermekét hagyta otthon két hétre, művészetében azonban vele vannak, hiszen róluk festi akril-vászon képeit.

– Azért az hatalmas segítség a munkámban, hogy nem kiabál folyton valaki, hogy anya, gyere – mosolygott. Rajtuk kívül még Csanálosi Mária és Németh Csaba vesz részt a Művésztelep munkájában.

A négy szobrászművész általában az udvaron, a két festőművész az épületben alkot. Mint mesélték, a kéthetes program értéke, hogy kollégákkal alkotnak együtt, így szakmai beszélgetéseket is tudnak folytatni, illetve állandó kritikusként tudják segíteni egymást. Alkotásaikból szombaton kiállítást rendeznek a Pallavicini-kastélyban, egy-egy alkotás pedig minden művésztől a településen marad, bővítve Sándorfalva kortárs gyűjteményét.