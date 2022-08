Egy teljesen új helyszínen, megújult és modern beléptető pontot alakítanak ki a SZIN szervezői az idei Tisza-parti fesztiválra. “Erre azért van szükség, mert az elővételes jegyeladás alapján azt látjuk, hogy nagyobb érdeklődés várható idén a fesztiválra és szeretnénk megkönnyíteni a látogatók bejutását” – magyarázza Kolonics Erika, a SZIN főszervezője. A főszervező azt is elárulta: már csak 500 bérletet tudnak elővételben kiadni, a fesztiválra szóló kempingjegyek pedig mind elfogytak.

A fesztiválozóknak segítség, hogy a megvásárolt jegyeket már előzetesen beválthatják karszalagra, ezzel is elkerülve a hosszas sorban állást. A belépőket a fesztivál előtt, augusztus 18 és 21 között a Szegedi IH rendezvényközpontban 8 és 20 óra között lehet karszalagra becserélni. A fesztivál szervezői tartogattak egy meglepetést is a 2022-es Szegedi Ifjúsági Napok bérletvásárlói számára: az első 2000 db beváltott bérlet mellé az ország legmenőbb telefontokját adják ajándékba, a Mobilfox jóvoltából.

Visszatérnek a világsztárok Szegedre, így érkezik Jason Derulo, Rag’n Bone Man, Tom Grennan, Alle Farben, A7S vagy a belga Joyhauser, és itt búcsúztatja a nyarat a hazai zenei élet színe-java is. A SZIN – immár az MVM energiájával támogatva – továbbra is a legzsebbarátabb szezonzárót ígéri, de a jegyek már nagyon fogynak. A kiadható bérletekből már alig lehet kapni, érdemes elővételben megvásárolni a napi belépőt is.