A Budapest Playhouse független produkciós műhelyt 2018-ban alapította Iványi Árpád látványtervező-rendező és Réti Barnabás, szegedi származású színész-rendező. Első közös produkciójuk a Tortúra című előadás volt a Karinthy Színházban, amely ma is telt házzal fut. Ezt követte az Egy különleges nap című előadás, amelyet Réti Barnabás Dobó Katával és Nagy Marival közösen játszik, majd pedig a Fat Pig című előadás Balázs Andrea főszereplésével, amelyek szintén nagy sikerrel futnak a fővárosi teátrumban. Tavaly pedig az augusztus 20-i tűzijáték újragondolására kérték fel az alkotókat, akik látványos, összművészeti show-vá emelték az ünnepség legnépszerűbb programját. Hat fejezetben, narrációval, zenével, fényfestéssel, fényshow-val és drónjátékkal vezették végig az ünneplőket történelmünknek a honfoglalástól az államalapításig terjedő időszakán.

– Idén is a mintegy öt kilométeres Duna-parti szakaszon rendezzük meg a show-t, és tavalyhoz hasonlóan most is hat fejezetben mesélünk el egy történetet. A különbség, hogy kiegészítettük a műsort egy kisfilmmel is, amely keretet ad az estének, és amelyet óriás kivetítőkön követhetnek majd az ünneplők. Egy álombeli utazásra hívjuk az érdeklődőket. Egy kisgyermek álma elevenedik meg, aki a Szent Korona szellemével kézen fogva repül végig az államalapítás utáni történelmünk legnagyobb eseményein – mondta el lapunknak Réti Barnabás. A tatárjárást, a török hódoltságot, a Hunyadi-korszakot, a nándorfehérvári diadalt, az 1848-as forradalom és szabadságharcot és 1956 eseményeit is érinti az álombeli utazás.

Hangsúlyozta, a történetben a szellem nemcsak vezeti a gyermeket, de minden alkalommal tanít is neki valamit az életről.

– Fontos volt számunkra, hogy ne egyszerűen múltidéző produkciót alkossunk, hanem történelmünk tanulsága a jelenhez szóljon és a jövőbe mutasson. Hozza közel örökségünket a fiatalokhoz, a jövő generációjához. A szellem mindig olyan tanítást ad át, ami a mára vonatkozik. A legfőbb üzenet pedig, hogy noha sokszor volt tragikus és szomorú történelmünk, de itt vagyunk, élünk, és az ősök öröksége reménnyel és büszkeséggel tölthet el bennünket – fejtette ki.

A zenei aláfestésről idén is Elek Norbert zeneszerző gondoskodik, a tűzijáték során pedig több mint 40 ezer pirotechnikai eszközt lőnek majd fel a zene ritmusára. A tűzijátékot fényjáték kíséri, amelyet a Parlamentre, a Magyar Nemzeti Galériára és a Gellért-hegy oldalára vetítenek. A drónok pedig a Duna felett színesítik majd a produkciót.

Réti Barnabás Amerikában tanulta a színművészetet, utána szabadúszóként több hazai színházban megfordult. Később Londonba költözött, ahol külföldi játékfilmekben kapott szerepeket. Lapunknak elmondta, a tavalyi augusztus 20-i show széles körű, pozitív nemzetközi visszhangot kapott. – Hazánk az egyetlen ország, ahol a nemzeti ünnepet immár egy összművészeti show-val ünnepeljük. Amellett, hogy nekünk, magyaroknak fontos és szép üzenetet hordoznak ezek a történetek, büszkeséggel tölt el bennünket, alkotókat, hogy külföldön is elismeréssel beszélnek nemzetünk gazdagságáról, és hogy ehhez hozzájárulhatunk – mondta Réti Barnabás.