A zenészek összesen húsz számot játszottak Dunaújvárosban, a repertoár a rocktörténet klasszikusaiból állt. Egyebek mellett felcsendült Billy Idol, a The White Stripes, a Depeche Mode, a Metallica, a Green Day, a Nirvana, a Black Sabbath és a Pink Floyd egy-egy dala, az Another Brick In The Wall című számot adta elő a 150 fős gigazenekar.