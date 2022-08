Az állandó kiállítás átalakítása miatt ugyan zárva vannak a Tari László Múzeum kapui, ennek ellenére a kiállítóhely munkatársai nem engedik el a közönség kezét: rövid videós anyagokban mutatják meg azokat az érdekes darabokat, amik az anyagok válogatása során előkerülnek.

– Elraktároztuk a kiállított műtárgyainkat, a kölcsönben nálunk lévő anyagok pedig visszakerültek azokhoz a múzeumokhoz, ahonnan korábban megkaptuk azokat. Most átválogatjuk a múzeum állományát, hogy mik kerülhetnek majd be az új állandó kiállításunkba. Ennek kapcsán kerülnek elő olyan érdekes, izgalmas dolgok, amit szeretnénk kreatív formában megmutatni a közönségnek – számolt be Gyöngyössy Orsolya, a múzeum vezetője.

A videós anyagok rendezéséért és elkészítéséért egyik munkatársuk, Tóth Tamara felel, aki a többi kollégáját is bevonja a „játékba”, így a kisfilmekben Borsódi Martin, a múzeum régésze is feltűnik.

A Tari László Múzeum közösségi oldalán eddig a Hónap műtárgya-sorozat darabjairól és az apróbb érdekességekről készült kisfilmeket láthatta a közönség: így az egykori menyasszonyi ruhák is megelevenedhettek, de az is kiderült, milyen hasznos volt régen egy levelező-könyv, sőt, még a Fűtőber gyár egykori kürtjét is megszólaltatták.