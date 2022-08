A festmény mintegy 13 hónap után hétfőn került vissza a gödi műhelyből Mindszentre. A restaurálást Fazekas Gyöngyi és asszisztensként P. Mürschberger Zsuzsanna restaurátorok végezték. Több órán át tartó előkészület után, segítőikkel ők helyezték vissza a templom falára, az oltár mögé a műalkotást.

Eddig homály fedte a több mint 200 éves főoltárkép alkotójának kilétét, most azonban fény derült az alkotó személyére is. A restaurátorok valószínűsítették, hogy a megye minden bizonnyal legrégebbi barokk főoltárképe a neves Falkoner-műhelyben készülhetett. A felújítás során erre a bizonyíték is meglett, a művész a jobb alsó sarokba, fekete festékkel írta oda a nevét, ami a restaurálás előtt kivehetetlen volt.

A Mindenszentek című főoltárképen mintegy 100 alak látható. Hogy több, vagy kevesebb, vagy éppen annyi, ezentúl bárki megszámolhatja. A festményt augusztus 7-én 9 órakor, a hálaadó istentiszteleten szentelik újra.