Lassan a hetedik évtizedéhez közeledik az a kortárs képzőművészetet reprezentáló kiállítás, amelyet az országban egyedülállóan szinte minden évben megrendeznek. Történetében egyszer fordult elő, hogy el kellett halasztani a megnyitót: a járványügyi korlátozások miatt a berendezett hatvanhetedik tárlat sokáig zárt ajtók mögött várakozott közönségére. A díjazottak pedig az elismerések ünnepélyes átadására.

Az idei kiállítást némi késéssel hirdették meg, így a művészek rövidebb idő alatt dönthettek részvételükről. A kiállítást előre meghatározott tematika, szabályok nélkül alakítják, ráadásul a meghívott képzőművészek mellett bárki szabadon beadhatja közönség elé szánt alkotásait. Augusztus első hetéig ugyan 750 alkotást regisztráltak, végül 617 érkezett be az ország minden tájáról. Budapesten, a Műcsarnok mellett mintegy ötszáz művet gyűjtöttek be, amelyeket három műtárgyszállító autóval hoztak el a vásárhelyi Alföldi Galériába. Majd augusztus utolsó napjaiban egyesével bírálta valamennyit az ötfős zsűri. Végül kétszáztizenhármat válogattak be, azokat láthatja majd a közönség október 9-étől egészen december 4-éig az Alföldi Galéria földszinti termeiben. A kiállítandó alkotások sora elérhető a Vásárhelyi Őszi Tárlat weboldalán, a www.oszitarlat.hu honlapon.

A zsűrizéshez hasonló összetett munka lesz a tárlat megrendezése. Ahogy a kurátorok, Pogány Gábor és Képiró Ágnes művészettörténészek is hangsúlyozták: meghatározó szempont, hogy a művek erősítsék egymást, harmóniát teremtve a térben, a látottak pedig izgalommal töltsék el a látogatót. Ezek a fő hangsúlyok vezérlik több napig tartó munkájukat. Sokféle stílusból és irányvonalból, különböző műfajok, témák és korosztályok alkotásai közül válogatnak. A hagyományok tisztelete, az ábrázoló művészet jelenléte, illetve a kortárs újító megfogalmazások egyformán hangsúlyosak, korosztálytól függetlenül.