Ahogy Gyüdi Sándor igazgató fogalmazott, a Szegedi Szimfonikus Zenekar idei évadának mottója a „csak dolgozni tudjunk” jelmondat lesz. Az évadnyitó társulati ülést szerdán tartották a Korzó Zeneházban. A fenntartó önkormányzatképviseletében Kozma József, a kulturális bizottság elnöke vett részt a rendezvényen, aki elmondta, egyelőre a fenntartó sem tudja, hogyan fogja kifizetni a megnövekedett energiaszámlákat, de továbbra is az önkormányzat támogatásáról biztosította a zenekart.

Fotós: Sándor Judit

Gyüdi Sándor kiemelte, a klasszikus zenei koncertek, a zenekar hangversenyei nem a problémák elfeledtetésében, hanem feldolgozásában segítenek a közönségnek. A bizonytalan körülmények miatt az időszakos bezárás lehetőségét is előrevetítette, majd azzal folytatta, hogy ennek ellenére természetesen meghirdetik megszokott bérleteiket. A Vaszy Viktor és Fricsay Ferenc bérletekben egyaránt 6-6 hangversenyt kínálnak. A matiné bérletek kapcsán változásról számolt be a zenekarigazgató, azok ugyanis a Kisszínházból a Korzó Zeneházba költöznek. A Csokimatiné bérlet koncertjeit szombatonként, a Vasárnapi matiné bérlet hangversenyeit a hét utolsó napján rendezik. A kisebb koncerthelyszín miatt minden produkciót dupláznak, 10 és 12 órakor is előadják műsorukat.

Fotós: Sándor Judit

Pozitívum, hogy a nézők így közelebb kerülnek a zenészekhez. Ez főleg a gyerekek számára nagyon fontos

– emelte ki.

Az évadnyitó társulati ülésen Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója számolt be a teátrummal közösen tervezett, négy produkcióról. A szimfonikusok közreműködnek majd A bűvös vadász és A kalóz operákban, A denevér operettben és a Hegedűs a háztetőn musicalben.

Gyüdi Sándor a zenekar egyéb programjainak felsorolása során többek között svájci, lengyelországi és olaszországi vendégszereplést is említett.