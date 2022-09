Szinte mindenki ismeri Hódmezővásárhelyen Fogarassy Juditot. Sokan tanultak tőle táncolni, vagy ha máshol nem is, de a szalagavató bál előtt kapcsolatba kerültek a művésznővel, aki a város szinte minden középiskolájában tanított koreográfiát a végzős diá­koknak.

Édesapja révén került Vásárhelyre

Fogarassy Judit, aki 1951-ben született Sátoraljaújhelyen, több mint negyven éve dolgozik a vásárhelyiekért.

A szüleim Sátoraljaúj­helyen ismerkedtek meg. Édesapám útépítő mérnök volt, akit Hódmezővásárhelyre helyeztek, úgyhogy itt nőttem fel

– mondta Fogarassy Judit abban a kisfilmben, amelyet a díjátadó ünnepségen vetítettek le.

Egész korán, már hároméves korában kapcsolatba került a klasszikus balettel, életét azóta is betölti a táncművészet szeretete és elkötelezettsége a szakma iránt. Középiskolai tanulmányait Békéscsabán, felsőfokú tanulmányait az amerikai egyesült államokbeli Minnesota Southwest State Universityn végezte, ahol 1976-ban angol–francia nyelv­szakon bölcsészdiplomát, táncművész-koreográfus szakon pedig művészdiplomát szerzett.

A lehetőségek hazájában tanult, táncolt

A házasságkötésem kapcsán adódott egy lehetőség, hogy Amerikába menjek. Ekkor nyílt ki számomra a világ, akkor kezdődött az a típusú élet is, amelyre mindig vágytam. Magyarországon tizenéves korban már nincs lehetőség elkezdeni ezt a pályát, de Amerika már akkor is a lehetőségek hazája volt. Miután tehetségem volt ehhez a műfajhoz, felvettek az egyetemre, és elkezdhettem a tanulmányaimat

– beszélt az amerikai időszakról.

1976 és 1980 között – továbbképezve magát – ta­nulmányokat folytatott Minneapolisban, New Yorkban, Chicagóban és San Franciscóban. Ez idő alatt táncművészként, pedagógusként és koreográfusként dolgozott az Egyesült Államokban. 1980-ban tért haza Magyar­országra. Itthon az Állami Ba­lettintézet pedagógus tagozatán klasszikus balettmesteri képesítést, társastánc- és versenytánc-, aerobik- és jógaoktatói képesítést szerzett.

A Boldog Gizella-díjat Lázár János országgyűlési képviselő és Kószó Péter, az alapítvány elnöke adta át.



Sorra jöttek a versenyeredmények

Fogarassy Judit 1980 óta Hódmezővásárhelyen dolgozik táncpedagógusként és koreográfusként, a kezdeti években a Petőfi Művelődési Központban, amely ma a Bessenyei Ferenc nevet viseli.

Az intézmény akkori igazgatója Almási István volt, a gazdasági vezető pedig Lázár Eszter. Mindketten mellettem álltak abban, hogy folytathassam a tanulmányaimat. Így tudtam minden hétfőn Budapestre menni, az így kiesett munkaidőt pedig szombatonként dolgoztam le. Klasszikus balett-, jazztánc-, magántánc- és társastánctanfolyamokat vezettem a művelődési központban. Néhány esztendő alatt, de volt az nyolc-tíz is, felneveltem egy olyan generációt, amelynek tagjaiból létrehozhattam az előadói csoportomat, egy olyan társulatot, amellyel színvonalas műsorokban, versenyeken is felléphettünk. Nagyon szép eredményeket mutathattunk fel

– emlékezett vissza Fogarassy Judit, aki 1987-ben hozta létre a Fogarassy Judit Balett és Jazztánc Stúdiót, ahol azóta is szellemi szabadfoglalkozásúként neveli a fiatalokat a tánc és a művészetek iránti nyitottságra, az egészséges életvitelre.

42 éve dolgozik a vásárhelyiekért

Fogarassy Judit Hódmezővásárhely és a környező települések kulturális életének és jótékonysági tevékenységeinek is 42 éve aktív részese. Növendékei rendszeres fellépői voltak Hódmezővásárhely kulturális rendezvényeinek. 1980 óta a város általános és középiskoláival is rendszeres az együttműködése, segítve az iskolák művészeti munkáját. Évtizedek óta a város több középiskolai báljának nyitótánca is az ő munkája.

A Németh László Gimnáziumban 21-22 diákbál szalagavató táncára készítettem fel a végzősöket, a Bethlen Gábor Gimnáziumban is számos szép bálra emlékezem, amelyekben szintén szerepem volt. Talán nincs is a városnak olyan középiskolája, ahol ne dolgoztam volna az említett események kapcsán

– mondta a táncművész-koreográfus, aki már 42 éve dolgozik Hódmezővásárhelyért. Hosszú és közmegelégedettségre végzett pedagógiai munkássága során a sikerek sem maradtak el. Művészeti vezetőként, koreográfusként sikerre vitte az amatőr társulatot, táncosai a Magyar Országos Bajnokságokon rendszeresen dobogós helyezéseket értek el. Több országos versenyről a legkiemelkedőbb koreográfiai díjat hozták el.

Több táncművészt és táncpedagógust is kinevelt, akik iskolájában ismerkedtek meg a tánccal, majd hivatásukként választották a táncot. A pedagógusi életpályája sikerét a tehetséges tanítványok életútja bizonyítja, akik ma már a magyar tánckultúra aktív részesei. Munkásságának szakmai színvonalát fémjelzik a rangos országos és külföldi sikerek, versenyeken elért eredmények, különdíjak.

A munkája a hobbija

Fogarassy Juditot 2015-ben Bessenyei Ferenc Művészeti Díjjal tüntették ki. Ugyanabban az évben a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést is odaítélték a vásárhelyi táncművésznek. 2018-ban pedig az állam Művészeti Életpálya elismeréssel díjazta.

Fogarassy Judit úgy érzi, Isten a tenyerén hordozta hosszú pályafutása alatt, még akkor is, ha időnként rögös volt az útja.

Egész életemben a hobbim volt a munkám, átélhettem az alkotás és a tanítás örömét úgy, hogy ezt az életérzést a tanítványaimon keresztül továbbadhattam mindazoknak, akik erre nyitottak és befogadók voltak. A tánc a lélekből fakad és a lélekhez szól

– összegezte hitvallását a táncművész.