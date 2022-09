A fesztiválon egyébként egy deciliter borért legalább 500 forintot kell fizetni, de láttunk olyan nedűt is, ami ennek a hatszorosába kerül. Poharat is kell venni, amelyből a nagy 1600 forintba kerül, kicsi pedig a nyitáskor nem volt. Aki nem szeretné megtartani, a visszaváltós poharat 1300 forintért kapja meg, amelyből egy ezrest kap vissza. Az ételek nem túl olcsók: tíz deka sajtválogatás 1500 forint, egy sima lángos ezer, egy rétes 700 forint.

Újdonság, hogy idén a rendezvényen már csak a kézműveseknél lehet készpénzzel fizetni, minden más standon bankkártyával, ahhoz kapcsolt okoseszközzel, illetve Festipay kártyával tudják rendezni a látogatók a számlát.

A borokhoz természetesen jó zene is társul a Bortéren. Csütörtökön a Polgár Gyula jazz trió, Báder Béla és zenekara, Várkonyi Tibi, az AV Acoustic és az Útközband, pénteken a Jazzarosa, a Smink zenekar, a Coco Bongo, a Peter and Pan és Gerendás Péter, szombaton Frederik Cornelius, Horányi Juli, Johnny Moonlight And Lucky Stars a Foolish heart és a BrassDance, vasárnap pedig a Diseuse, a Csillag Júlia Jazz Quartet, Berki Tamás, Tóth Bagi Csaba, valamint a Show és Bors zenekar lép majd fel.