Solymász- és agarász-bemutatót láthatnak, virtuális lövészeten vehetnek részt, megismerhetik a vadászat egykori és mai eszközeit azok, akik ellátogatnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark vadász családi napjára szombaton - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

Kodácz Csengele elmondta, a programok sora délelőtt az ifjú vadászok avatásával és az idős vadászok köszöntésével kezdődik a nagyréten. Később ugyanitt agarász-bemutatót tartanak, és az érdeklődők más kutyás vadászati módokkal is megismerkedhetnek.

Déltől solymászbemutatót rendeznek a nagyréten, majd az ebédidő közeledtével megtartják a vadétel-főzőverseny eredményhirdetését is a skanzenben, a malommal szemközt. Kora délután a lovaspályán honfoglalás kori vadász és hadieszközöket láthatnak az egybegyűltek, a vállalkozó szelleműek pedig maguk is nyeregbe pattanhatnak.

Kora délután aki szeretné, egy hőlégballon kosarába szállva szemlélheti meg a magasból az emlékparkot és környékét.

A Rotunda Árpád-termében egész nap látogatható a Csongrád-Csanád Megyei Vadászati Múzeum és Emlékhely, amely a térség összes vadfaját, köztük a védett és fokozottan védett fajokat is felvonultatja, és megismerteti a vendégekkel a vadászat és vadgazdálkodás eszközeit.

A Puszta házában történelmi vadászfegyverből és vadászeszközökből rendeznek kiállítást. A Szegedi Vadaspark munkatársainak közreműködésével állatsimogató is várja itt a vendégeket.

A skanzenben, a szentesi tanya mellett virtuális lövészeten tehetik próbára ügyességüket a látogatók, a gyerekeknek légpuskalövészetet szerveznek. A skanzenben a Mesekert Interaktív játszóház fogadja a gyereket, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán pedig kemencés finomságok sülnek.