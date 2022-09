– Kiss Bálint emlékévnek hirdettük meg a 2022/2023-as tanévet, de még képlékenyek a programok így a tanév elején. Az biztos, hogy a programjainkat, ünnepi alkalmainkat ezekre az évfordulókra próbáljuk rákötni. A temetőben megkoszorúzzuk majd Kiss Bálint sírját, illetve az épületen belül szeretnénk egy emlékfalat is felállítani. Itt iskolánk névadójának életét és az intézményünk elmúlt harminc évét mutatnánk be fényképekkel és visszaemlékezésekkel – tájékoztatott Karikó-Tóth Tibor, az iskola igazgatója. Hozzátette, tervezik egy jubileumi kiadvány megjelentetését is, valamint a Kiss Bálint-iskola egykori tanárait és volt diákjait is tervezik visszahívni egy beszélgetésre.

– Nyugdíjas, vagy máshová került kollégákat biztosan szeretnénk visszahívni, de elképzelhető, hogy egykori diákjainkat is meghívjuk. Vannak amúgy is visszatérő vendégeink, mert akik anno „kissbés”-ként kezdtek, azok már a gyerekeiket járatják hozzánk – fűzte hozzá Karikó-Tóth Tibor.