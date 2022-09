Harmincötödik évadát kezdi meg a Szegedi Kortárs Balett, amelyről a társulat vezetése tegnap adott tájékoztatást az újságíróknak. Pataki András igazgató azzal kezdte, bízott benne, hogy a Covid lecsengése után végre nem lesz ok panaszkodásra, most azonban az energiaválság miatt lett bizonytalan a jövő. Éppen ezért hangsúlyozták: tervekről beszélnek, melyben csak reménykedni tudnak, hogy meg is valósulnak. – Mindenesetre erős, izgalmas évadot állítottunk össze – tette hozzá.

A Szegedi Kortárs Balettnél egyébként már augusztus 1-jével megkezdődött a munka, hiszen a társulat csaknem fele, 7 tag lecserélődött. Az együttes eddigi táncművészei Czár Gergely, Bocsi Petra, Francesco Totaro, Kiss Róbert, Nier Janka, Adam Bobak, Diletta Ranuzzi és Vincze Lotár mellé új tagként érkezett Letizia Melchiorre, Miriam Munno, Diletta Savini, Désirée Bazzani, Dusana Heráková, Szorre Dorka, és Schrott Dániel. Az új táncművészek a nyár utolsó hónapjában így már azon dolgoztak, hogy a repertoárt elsajátítsák, hiszen ebben a társulatban azonnal be kell állni az új tagoknak is az előadásokba. Emellett augusztusban és szeptemberben többször játszottak: az Elégia, a Carmina Burana, a Vadak és a Mária evangéliuma is színpadon volt az ország különböző városaiban.

Bár a társulat 2022 óta kiemelt előadóművészeti kategóriába tartozik, Pataki András megfogalmazása szerint ez sem hozta meg a várt anyagi támogatást. Az államtól 25 millió forintot kapnak, ezt egészítik ki további pályázati és egyéb forrásokból. A 3 éve tolódó turnék azonban idén megvalósulni látszanak: a Szegedi Kortárs Balett októberben Lettországban és Litvániában, novemberben pedig New York-ban lép majd színpadra. Az idei szegedi évaddal kapcsolatosan elöljáróban elhangzott, a tervezett 15 előadást a színházban is szükségessé váló átszervezések miatt nem tudják játszani, 4 Hamupipőke előadást így az évad második felére csoportosítottak át. Jövő kedden és szerdán azonban már láthatja is a társulatot a szegedi közönség: az Elégia és a három koreográfus - Czár Gergely, Kurucz Sándor, Juronics Tamás – által közösen létrehozott Blue lesz egy estén.

Novemberben a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséretével ismét előadjuk a három egyfelvonásosból álló, a Müpával koprodukcióban létrehozott estet: Bartók Béla: Concerto, Lázár Dániel: Vadak és Molnár Viktor: A szent című darabját a Müpa Fesztivál Színház termében. A karácsonyi időszakhoz közeledve pedig felújítjuk, azután több helyszínen játszuk a Diótörőt, mely 10 éve van repertoáron

– sorolta Juronics Tamás művészeti vezető.

Új darabokkal az évad második felében találkozhatnak majd a nézők: A Tűz című, spanyol témákat feldolgozó új est február végén lesz látható a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínházában. Ennek során három közkedvelt spanyol tematikájú darab kerül színre: a Carmen, a Bolero, illetve a Bernarda Alba háza. Tavasszal pedig a Nagyszínházban Shakespeare egyik legismertebb darabjának táncadaptációja, a Lear produkció várja a közönséget, melyet Juronics Tamás állít színpadra.