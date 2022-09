A fotózásról szólt egy egész délután Sándorfalván, ahol tematikus programsorozatot szerveztek. A Budai Sándor Művelődési Házban különleges tárlat nyílt meg kezdő programként Első katt címmel. A kiállított munkákat az Első Sándorfalvi Ifjúsági Fotótábor résztvevői, vagyis kisiskolás gyerekek készítették. A táborról, amelyet lapunk munkatársa, Török János fotóriporter és felesége, a szintén fotóművész Megyesi Anett szervezett, nyáron mi is beszámoltunk: a fiatalok három napon keresztül elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatták a fényképezés alapjait. Telefonnal, fényképezőgéppel is kattintgattak, a legjobban sikerült képek pedig most falra is kerültek.

A jövő fotós generációjának alkotásai között ezt követően a szakma neves képviselői beszélgettek. Schmidt Andreát, lapunk egykori fotóriporterét és Németh Györgyöt, az MTI egykori fotóriporterét Bakos András, lapunk volt újságírója kérdezte pályájukról, illetve arról, hogyan látják a szakma fejlődését. Elsőként Schmidt Andrea beszélt arról, hogyan lett sikeres atlétából a Délép fotósa. Mentora Gyenes Kálmán volt, aki miután megtanította neki a szakma fortélyait, hamarabb átadta neki a lehetőséget, hogy a Délmagyarországnál elhelyezkedjen, mint hogy ő maga is lapunkhoz került volna. – A Délmagyarnál megtanultam, hogyan lehet az emberekkel kapcsolatot építeni. Nem véletlen, hogy mindig az ember volt a központi témám – beszélt arról, mit köszönhet az itt eltöltött éveknek.

Németh György, akinek van autószerelő és asztalos szakmája is, lakodalmi fotósból lett az MTI vidéki tudósítója. Ő a kirándulásokat említette kedves emlékként, amikor kistelepülésekre, tanyákra ment dolgozni. A baleseteket, bűneseteket ugyanakkor kifejezetten nem szerette fotózni, 2010 után pedig elmondása szerint a sajtófotózásból is kiábrándult, mert már egyre sablonosabb képek készültek ebben a műfajban. – Akkor jó egy kép, ha sok érzelmet, gondolatot vált ki – fogalmazta meg saját filozófiáját a fotózásról, mely szellemiséget az egyetemen és OKJ-s képzéseken is már sok diáknak átadott.

Bár már egyikük sem dolgozik főállásban, mindkét fotóriporter elmondta, mindig náluk van a fényképezőgép, vagy legalább egy mobiltelefon, amellyel ma már szintén kiváló minőségű képeket lehet készíteni. Mert szállóige a szakmában, hogy „mi van, ha jön az UFO és nem tudják a soha vissza nem térő pillanatot megörökíteni”.

A pódiumbeszélgetés a két fotós kedvenc képeinek bemutatásával zárult. Bár ezek csupán a rendezvényen jelen lévők számára voltak láthatók, sajtófotókat az is nézhet még, aki lemaradt az eseményről. A 40. Magyar Sajtófotó Kiállítás ugyanis jelenleg szintén a kisvárosban van. A fotóriporteri szakma legnagyobb hazai seregszemléjének számító tárlat október 6-ig ingyenesen tekinthető meg a Szabadság téren.