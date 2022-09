A szombat délután egyik leglátványosabb programpontja egy imitált égi háború volt, amely a második világháború összecsapásait idézte. Előfordult, hogy egyszerre hét repülőgép kergette egymást az égen német és szovjet jelzésekkel. Látványos robbantásokkal igyekeztek még valósághűbbé tenni a nem mindennapi élményt.

Hangsebességen túl

Tiszteletét tette egy Gripen is, amely Kecskemétről érkezett a szegedi légtérbe. A két város közti távolságot körülbelül mindössze tíz percbe telt megtennie. Ment volna gyorsabban is, de a hangrobbanások miatt csupán a „finomabb, utazó sebességre” kapcsolt a pilóta – ezt már Hári László honvéd alezredestől, a Szegedi Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnokától tudtuk meg. Az egyik repülőgép hangárban ugyanis toborzást tartott a Magyar Honvédség, amely óriási érdeklődésnek örvendett a látogatók körében, folyamatosan telt ház volt standjaiknál. A vásárhelyi honvéd kadétképzés és a lövészek, a szentesi műszaki katonák, a szegedi önkéntes tartalékosok és természetesen a honvéd pilóták is bemutatkoztak.

– A Magyar Honvédség Gripen vadászgépével Szentendrei Dávid százados tartott bemutatót. Szegeden is bemutatott szóló műrepülésével Angliában idén ő lett a világ legjobb bemutató pilótája. Legújabb helikopterünk, a H145M is felszállt, amelyből ejtőernyős ugrás is történt, valamint egy ZLIN kiképző repülőgépünk is a magasba emelkedett – részletezte Hári László alezredes, aki a Gripen maximális gyorsasága kapcsán elmondta, a hangsebesség kétszeresével képes suhanni.

– Nagyságrendileg másodpercenként 680 métert tesz meg – közölte a honvéd alezredes.