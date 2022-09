Pap Éva szegedi születésű, szabadkai kötődésű írót és Kerekes KeS Sándor vajdasági alkotóművészt ültették egy asztalhoz a szervezők, hogy azonosságokat és különbségeket keressenek a két művészeti ág között.

– Negyed évszázad van mögöttem Szerbiában. Férjem szabadkai születésű, amikor megismerkedtünk, belecsöppentem egy nem szokványos magyar-bunyevác családba. Rengeteg ötletet merítettem onnan a könyveimhez. Furcsa volt a nyitottságuk. Ez a kötetlen társadalmi élet engem azonnal elvarázsolt. Más a mentalitás: a határ túloldalán élőkre erősen hatottak a körülöttük élő nemzetiségek, a túléléshez kellett ez a fajta rugalmasság, sokkal elfogadóbbak, nyitottabbak – magyarázta a szerző.

– A határon innen és túl azt is jelenti, hogy alkotók és az alkotó folyamatok között nincsenek határok. Az alkotó ember mindenütt alkot. Az alkotás egyetlen egy, a késztetés mindig az agyban érlelődik meg, közben megszűnik a világ, egyedül maradunk, akkor is, ha közben körbeállnak egy művésztelepen. Odaállok a vászon elé, az visszaszól, és én festeni, rajzolni kezdek. Az író ugyanígy tesz a saját eszközeivel. Mindannyian önnön világunkat hordozzuk magunkban és azt is adjuk át a nézőnek, olvasónak – mondta a mester.