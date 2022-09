A füredi lány és annak folytatása rengeteg magyar olvasót elvarázsolt, nemrégiben pedig megjelent a sorozat harmadik része is. Kíváncsian vártam a kritikákat, mielőtt a sajátomat megírtam volna, őszintén szólva ugyanis én abba a táborba tartozom, aki nem feltétlen van teljesen elájulva a történettől. Láthatóan azonban ez az a regényfolyam, amit vagy nagyon imádnak, vagy élesen kritizálnak, vagyis valóban megosztó lett a fiatal írónő trilógiája. Én valahol a kettő között helyezkednék el véleményemmel.

Miközben az első rész valóban érdekesre sikerült, a másodikat már jóval vontatottabbnak éreztem. Mindezen érzések pedig nem változtak a harmadik könyv kapcsán sem, bár annak második fele egyébként ismét szórakoztatott. Azt gondolom, volt egy jó ötlet, melyre a regényfolyam épült, miszerint egy mai lány belecsöppen a 18. századi világba és ott szerelembe esik. Az első kötet báját vitathatatlanul megadta az a paradox szituáció, hogy egy emancipált, művelt, modern nő kénytelen beilleszkedni egy olyan rendszerbe, amelyet már régen magunk mögött hagytunk és amiről ő csak a történelemkönyvekben olvashatott. Ezt a témát azonban az első rész azt gondolom, teljesen kimerítette, így a második kötet számomra kifejezetten feleslegesnek bizonyult, ami csak tovább göngyölte ezt a szituációt, kissé már unalmassá is téve azt. És ebből a helyzetből indult a harmadik kötet is, ezért őszintén szólva meglehetős csalódottsággal olvastam a legújabb részt. Nagyjából a feléig, amikor végre ismét történt egy váltás a sztoriban.

A füredi gyermek onnantól válik ismét fordulatossá, amikor Anna és Mihály újra időutazásra adja a fejét. Úgy döntenek ugyanis, hogy Anna számára saját kora sokkal biztonságosabb, ezért hátralévő életüket ott töltik. Bár az időkapuként működő örvény csak a lányt lenne hajlandó magával ragadni, "kicselezik" és szorosan összekötözik magukat, hogy együtt kerüljenek át a 2020-as évekbe. Megfordul tehát a történet eddigi felállása: immár nem Annának kell egy rég letűnt kor szokásaihoz és elvárásaihoz igazodnia, hanem egy 18. századi férfinak kell felvennie a fordulatszámot a modernizált világ kihívásaival szemben.

Mihályt felesége már sokmindenre felkészítette azzal kapcsoltban, mennyi minden változott meg 300 év alatt, természetesen azonban az elmélet és a gyakorlat teljesen más. A csendes vidéki nyugalomból egy nyüzsgő városba kerül, ahol hangos, gyors autók közlekednek és mindenhol tömeg veszi körül. Anna szülei igyekeznek mindenben támogatni vejüket, így a fiatal pár rendelkezésére bocsátanak egy eldugott kis házat a településektől távol, hogy Mihály lassan hozzászokhasson ehhez az új világhoz. Ez a nézőpont ismét ad egy érdekes csavart a történetnek, hiszen egy olyan ember szemével láthatjuk mai világunkat, aki számára nem természetes, hogy a csapból víz folyik, egy kapcsoló billentésével világos lesz és szédül az autóban kis sebességnél is. Külön színt ad a sztorinak az a fajta időkapszulás kincskeresés, mellyel Mihály magukról igyekszik gondoskodni: ahhoz ugyanis, hogy kora elvárásai alapján gondoskodni tudjon feleségéről, vagyona egy részét átmentette a több száz éven úgy, hogy eldugta azokat. Itt egyébként ismét csak adózni lehet az írónő ötletességének, hiszen ha végiggondoljuk, pénzzel semmire nem mentek volna. Mihály azonban megoldotta, hogy bár vagyona nagy részét korábban eladományozta az egyháznak, így is maradjanak olyan tárgyak a birtokában, melyek évszázadok múlva is értékesek, sőt akár felbecsülhetetlen kincset jelenthetnek.

Összességében a könyv második fele már ismét izgalmas és élvezhető, éppen csak nem arról szól, mint amit a címe sugall. A füredi gyermek ugyanis csupán az utolsó lapokon jelenik meg, előre vetítve egy esetleges újabb folytatást. Tehát valószínűleg inkább egy következő résznek kellett volna ezt a címet adni, hiszen aki arra számít, hogy Anna és Mihály gyermekének történetét kapja, annak elég lenne a befejező fejezetet fellapoznia. Összességében azt gondolom, hogy az eddig megjelent három kötet izgalmas és fordulatos eseményei bőven elfértek volna két könyvben, ettől sokkal feszesebb és szórakoztatóbb lett volna a regényfolyam. Melynek ha lesz folytatása, akkor az írónőnek nagyon át kell gondolnia, mit tud még benne újat mondani arról, hogy egy fiatalember, aki egy 18. századi férfi és egy 21 századi nő szerelméből született és a 2000-es évek Balatonfüredjén nevelkedett, visszatér ősei földjére, apja egykori birtokára.