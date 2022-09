Így is történt, megtaláltuk az út mellett heverő témát. Domaszék után nem sokkal dísztök-ültetvényre bukkantunk gyönyörű, változatos formájú és színű dísztökökkel, melyeknek gazdája éppen betakarított és szívesen mesélt a növényekről. Most is pont így történt, csak most sütőtökkel.

Mórahalom határában olyan katonás rendben felállított sütőtökök sorakoztak az út menti földterületen, hogy muszáj volt megállnunk. Ez alkalommal a tulajdonos nem volt kint, de előtte biztos sokat dolgozott, míg egyenként felállította a termést. Ennek több előnye is van. Az egyik, hogy az eső lemossa róla a homokot. A másik meg, hogy biztos nem füllednek be és mennek tönkre az egymás hegyén-hátán, vagy a nedves földön fekvő tökök.

A sütőtök kifejezéssel azokat a tökféléket illetik Magyarországon, amelyeket főképpen sütve fogyasztanak. A sütőtököket téli töknek is nevezik, hosszú tenyészidejű növények, és teljes (vagyis biológiai, és nem gazdasági) érettségükben takarítják be őket ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. Egészséges is: karotintartalommal, C-vitamin-tartalommal rendelkezik, és jelentős kalcium- és foszforforrás is.