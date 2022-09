Az olvasópróbával kezdetét vette Örkény István Macskajáték című színművének próbafolyamata a Szegedi Nemzeti Színházban. A produkciót a Jászai Mari-díjas Novák Eszter rendezésében október 21-től láthatja a közönség a Kisszínházban - derült ki a Szegedi Nemzeti Színház sajtóközleményéből.

Novák Eszter először állít színpadra előadást a Szegedi Nemzeti Színházban, a városban azonban kislány kora óta visszatérő vendég édesapja, Novák Ferenc révén, valamint az ő nevéhez is számos bemutató fűződik a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Úgy véli, öregedni nem könnyű, de rendkívül szórakoztató, ezt Örkény István is így gondolta, és ezt tükrözi majd az előadás is.

"Ezt a darabot úgy kell eljátszani, mintha egyetlen mondat volna, hiszen elejétől a végéig nem más, mint zaklatott lelkű hősnőjének, Orbánnénak egyre zaklatottabb és feszültebb vitája önmagával, a nővérével, az egész világgal…" – írja Örkény a darab elején.

A Macskajáték egy nyugdíjas szerelmi háromszög. A hatvanöt éves Orbán Béláné, aki következetesen hatvankettőnek hazudja magát, fiatalkora óta szerelmes az egykor híres, mára már csak a Pamutipar kórusát korrepetáló operaénekesbe, Csermlényi Viktorba. Csermlényi tele szájjal beszél, állandóan leeszi magát, piszkos és egyre csak hízik, szerelmese mégis olyannak látja, mint egy görög istent. Orbánné családja – lánya, veje, és nyugaton élő nővére, Giza – aggódva figyelik az eseményeket, de semmit sem tehetnek Orbánné szenvedélye ellen. Az asszonyt azonban hatalmas csalódás éri, mikor legjobb barátnője, Paula elcsábítja az énekest. Orbánné annyira kétségbeesik, hogy öngyilkosságot követ el, de túléli.

Barnák László főigazgató szerint Örkény zsenialitása abban rejlik, hogy látszólag hétköznapi helyzeteken keresztül tud mélyrehatóan mesélni az emberi kapcsolatokról. Mit jelent az életünkben, ha felidézünk egy – akár évtizedekkel korábbi – eseményt, miként emlékszik arra az egyik és a másik fél, hogyan él bennünk a múltunk, és ez milyen hatással van a jövőnkre. Ezekkel a kérdésekkel találkoznak a nézők a Macskajátékban, a női energiák és az érzékenység pedig egy izgalmas, szívhez szóló előadást eredményez.