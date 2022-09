Az alkotásba mind a nyolc évfolyam beszállt, az előre elkészített tervekhez összegyűjtötték a szükséges alapanyagokat, aztán pedig az iskolai Széchenyi napon építették meg a maketteket.

Az elkészült darabokból egy kiállítás is nyílt az iskola aulájában, ahol a Széchenyi-életmű elevenedett meg: többen választották a lóversenyzést, mint inspirációt, de a gyerekek a Tisza-szabályozást és a Lánchidat is megformálták, sőt, Széchenyi István fő művei, a Hitel, a Világ és a Stádium is megjelent az alkotások között.

A negyedikeseket inkább a lovak inspirálták, ők egy ménest készítettek műanyagból.

Osztályfőnökünk, Füri Melinda adta az ötletet, hogy ezt próbáljuk elkészíteni Széchenyi István munkásságából, mert az osztályunk nagyon szereti a lovakat. Hurkapálcákat, vécépapír gurigákat és kindertojások belsejét használtuk fel: ezeket összeragasztottuk és filctollal rajzoltuk meg végül

– mesélt az osztályuk által készített műanyag ménesről Cseh Panka és Zágonyi Emma.