Megnyílt Szabó Ildikó és Hódi Katalin közös kiállítása

Folytatódik a kisteleki festőkör tagjainak kiállítássorozata, október elejéig tekinthetők meg a kiállított alkotások. Most Szabó Ildikó és Hódi Katalin mutatja be alkotásait, a tárlaton Szabó Hanna, Katalin unokájának művei is láthatók.

Népszerű a kisteleki festőkör tagjainak kiállítássorozata. Szabó Ildikó és Hódi Katalin közös kiállítása október 7-ig tekinthető meg. Fotó: kistelekjara.hu/Sándor Attila

Szombathelyi Árpád festőművész és Ágó Rita rendezvényszervező ötlete alapján Kisteleken az év végéig egymást érik a kiállítások a Klebelsberg Művelődési Központban. A legutóbbi tárlat megnyitójáról a kistelekjaras.hu számolt be. – Nagyon nagy öröm, hogy folytatódik a kiállítássorozat – jelentette ki Ágó Rita, a központ munkatársa, amikor bemutatta a kisteleki festőkör tagjainak legújabb kiállításának alkotóit, Szabó Ildikót és Hódi Katalint. A tárlaton megtekinthetőek Szabó Hanna, Katalin unokájának alkotásai is. A megnyitó után a kislány nagymamája segítségével mutatta meg a kiskutyát és a szivárványt ábrázoló művét. A megnyitó verses, zenés összeállítással kezdődött, Pópityné Várhídi Zsuzsa hegedűn, Horváth Lívia zongorán működött közre, Punk Mária saját verseiből adott elő, Merre súgnak a jegenyék című költeményét pedig a zenészek kíséretében, előre kiosztott szöveg alapján együtt énekelte a közönség. Szombathelyi Árpád festőművész mutatta be a kisteleki festőkör tagjainak kiállítássorozatának újabb alkotóit, Szabó Ildikót, Hódi Katalint és unokáját, Hannát. Fotó: kistelekjara.hu/Sándor Attila Szombathelyi Árpád, a festőkör vezetője megnyitójában a helyi közösségről szólva megállapította: élnek a városban költők, írók, zenészek, festők, táncművészek, de ilyen dúsan nem terem még a fű sem a réten, mint Kisteleken a művészek. – Hódi Kati az elvontságával teremtett kedves, érzelmileg túlcsordult, nagyon kellemes világot, alátámasztva ezt az unokája képeivel – magyarázta a festőművész. – A másik oldalon – fordult a terem szemközti része felé – Szabó Ildikó képeinél hatalmas a kontraszt. A portrékban, tekintetekben, gesztusokban, mimikában, grimaszban, szelídségben, vadállatiságban olyan realizmust tár elénk Ildikó, mely párját ritkítja, és melyhez szívből, nagy szeretettel gratulálok – fejezte ki elismerését a festőkör vezetője. Szombathelyi Árpád egyben arra kért mindenkit, hogy járja körül a kiállítást, időzzön el a képek előtt, beszélgessenek a képekről, születésükről és azok útjáról. Szabó Ildikó és Hódi Katalin közös kiállítása október 7-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.

