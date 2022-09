Az Öröm A Zene Tehetségkutató és Gondozó sorozat, a Hangfoglaló Program és a CityRocks közös tehetségkutatójára szeptember 15-én éjfélig várják a jelentkezéseket az [email protected] e-mail címre. Műfaji megkötés nincs, bármilyen stílusú magyarországi és határon túli magyar előadó versenybe szállhat a hárommilliós fődíjért szeptember 25-én a Törpe tetőn. A beválogatott zenekaroknak negyedórás műsort kell adniuk a ki mit tudon.

A Selah Vie zenekar tagjai egy éve álltak össze, egy ajkai tehetségkutatón mutatkoztak be. Az '60-as, '70-es és '80-as évek zenéi nyújtanak inspirációt számukra. Nem vegyítik modern elemekkel dalaikat, a rock, a funky, a blues, az alter, a mediterrán, a western, a latin és a soul stílusjegyeiből is merítenek. Egyes dalaikba fúvosokat és kórust is bevonnak.

– Zenéinkkel természetesen magunkat kívánjuk kifejezni, ami elsősorban az örömöt, életrevalóságot, életszeretetet célzott képviselni. Szövegeinket a későbbiekben is magyarul tervezzük, nem pedig angolul, miután ilyen gyönyörű és menő nyelvünk van. Első albumunkat terveink szerint idén szeretnénk befejezni – írták bemutatkozásukban a tagok, Petrőcz Jonatán, Dobránszky Rafael, Kassai Levente, Horváth Noémi és Harmath Benjamin.

Szintén a húrok közé csapnak a hónap végén a Törpe tetőn a Random Therapy rockzenekar zenészei. Az együttes tavaly októberben alakult azzal a céllal, hogy igényes rockzenét játsszanak a közös zenélés örömére és a közönség szórakoztatására. Bár a tagok az élet különböző területeiről kerültek a formációba, összeköti őket a rock és a zenélés iránti szenvedély. Az együttes hazai és külföldi slágerek feldolgozásait adja elő, emellett saját dalokat is ír, ezek stúdiófelvételei a közelmúltban kezdődtek el, és azon dolgoznak, hogy decemberig elkészüljön az első kislemezük.

A tehetségkutatón megméreti magát a Symptoms zenekar is, amely 2020-ban alakult a szolnoki Gitármánia táborban. Ahogy fogalmaztak, szinte a tábor utolsó pillanataiban kezdték a tagok az együtt zenélést, ennek ellenére gyorsan megtalálták a közös hangot, és megírtak egy saját dalt, amelyet a tábor gálaestjén elő is adtak. Tavaly folytatódott együttműködésük, idén azonban csend honolt a zenekar táján, mivel az együttes tagjai távol élnek egymástól.

– Ezzel a tehetségkutatóval szeretnénk megtörni a csendet, és energiával ellátni a közönségünket. Továbbá az utóbbi időben egy új saját dal demóját is sikerült rögzítenünk. Bízunk benne, hogy a földrajzi távolságok ellenére a jövőben tartósan együtt tud dolgozni a zenekar – fogalmazott bemutatkozásában az együttes frontmbere, Özvegy Krisztián.