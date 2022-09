Dobszó és kiabálás hallatszódik szinte egész nap a Tiszáról, ott ugyanis ismét sárkányhajó versenyt rendezett a Szegedi Sárkányhajó Egyesület. 16-20 fős evezős, egy dobos és egy kormányzó alkotta a csapatokat, akiknél megkötés volt, hogy 15 évnél fiatalabb nem ülhet a hajóban, a csoportban pedig legalább 8 nőnek kell lenni. 200, 2000 és 8000 méteres távok voltak. Idén először a SUP-osok is rajthoz álltak, ők 200 és 8000 méteren tehették próbára tudásukat, de a helyszínen lehetőség volt a 4 fős SUP deszkák kipróbálására, és 200 méteres versenyzésre is, a legjobban teljesítő csapat szintén díjazásban részesült.