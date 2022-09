A Magyar Színházi Társaság a legnagyobb hagyományú magyarországi színházi szervezet, jogelődje 1949-ben alakult, jelenlegi formájában 1997 óta működik. Tagjai hivatásos színházak, szakmai érdekvédelmi szerveztek és egyéb szakmai intézmények.

A Jó kérdés 2017 szeptemberében indult, fókuszában azóta is aktuális, szakmai, de a nagyközönség számára is érdekes, izgalmas témák állnak. Öt év után a beszélgetéssorozat változatlan célkitűzéssel országjárásra indul, hogy a szélesebb közönség számára is bemutassa tagszínházait, emellett megismertesse a Magyar Színházi Társaság tevékenységét.

Szegedi vendégek eddig is érkeztek a Jó kérdés beszélgetéseire: Schneider Jankó a gyerek- és ifjúsági színházakról, Barnák László pedig a Budapesten túli operaéletről mesélt. A Klasszikusok újragondolva alcímű sorozat első állomása nem véletlenül indul szeptember 21-én innen: a városban a Magyar Színházi Társaságnak három tagja van.

A Reök-palotában 16 órakor kezdődik a beszélgetés, amelyen Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, Schneider Jankó, a Kövér Béla Bábszínház művészeti vezetője, Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház igazgatója vesz részt a tagszínházak képviseletében. Szó esik az évadindulásról, az első bemutatókról, a szezon terveiről, de ahhoz, hogy az egyes városok színházi életét aktuális országos, illetve helyi történeti kontextusban is megismerjék a nézők – szintén az évad újdonságaként – minden helyszínen lesz egy színházi szakíró vendégünk is: Szegeden Jászay Tamás színikritikus. A Jó kérdést ezúttal is Seres Gerda újságíró vezeti.

A Reök-palota Zöld Szalonjában szeptember 21-én 16 órakor kezdődő esemény a nagyközönség számára ingyenes, nyilvános és a Szegedi Nemzeti Színház, a Magyar Színházi Társaság és a Jó kérdés Facebook-oldalán online is követhető. A Zöld Szalon korlátozott befogadóképessége miatt a helyszíni részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] e-mail címen.