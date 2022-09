Az élettelen sziklák itt életre kelnek. Vannak újszülöttek, éjszaka és tűzből születők, és vannak öreg, fáradt, de táncoló sziklák is. Lebegnek, zuhannak, menekülnek, levitálnak vagy éppen tűzre szállnak. És nem is szürkék, hanem szinte tobzódnak a színekben. Marosi Kata olyan művész, akinek alkotásaiban az igazság is megmutatkozik, feltárulhat számunkra értelmezésünk függvényében. Számomra ezek a sziklák jelképesek. Szilárdságukat stabilitásukat elvesztettként az eddig objektívnek, megdönthetetlennek vélt igazságtartamok változatos átalakulásaiként értelmezem. Párhuzamba állíthatóan korunk instabilitásával