A Makovecz téren szombaton délelőtt régi járművek bemutatója várta a rajongókat, a Csipkesor háta mögött pedig bográcsos főzőversenyt rendeztek. Délután fellép az Overdream, este a Zanzibár, a Carson Coma, illetve a Retróleum zenekar. Vasárnap a Hangovers and the Sober, Soltész Rezső, a Wox, Luigi, a Kozmix és a Margaret Island szórakoztatja a közönséget. Továbbra is nyitva a kirakodóvásár, a gyerekeket állatsimogató és sokféle játék várja még vasárnap is.