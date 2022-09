A balett társulatok esetében korántsem szokatlan a táncművészek gyakori cserélődése. A Szegedi Kortárs Balett minden évben nemzetközi válogatást hirdet, hogy lehetőséget adjon az ifjú tehetségeknek a fejlődésre, továbbá új lendületet kaphasson az együttes. Idén februárban zajlott a casting, amelyre 370, zömmel külföldi táncművész jelentkezett online. A jelentkezők kimagasló száma egyúttal visszajelzés is a társulat számára, hogy a szegedi együttes szakmai felkészültsége milyen komoly elismerésnek örvend nemzetközi berkekben. A személyes próbatáncra 50 jelentkezőt válogattak be, akik közül heten kerültek be a társulatba.

– A miénk nagyon nyitott, nemzetközi szakma, amelyben a táncművészek rendszerint sokat vándorolnak a társulatok, országok között. Folyamatosan tanulnak, fejlődnek, új tapasztalatokat szereznek. Ennek az állandó vérfrissülésnek van sok szépsége, hiszen az új energiák mindig sok izgalmat és erőt adnak. Ugyanakkor nyilván nehézségekkel is jár, mert a repertoáron lévő, régebbi darabok betanítása komoly munkát igényel – mondta el Juronics Tamás.

Az idei évadban több továbbjátszásnak is örvendhetnek Szegeden a táncművészet rajongói. Műsoron tartják a Carmina Buranát, amely produkcióval immár 21. éve varázsolják el a közönséget világszerte, és amely után mindenhol szűnni nem akaró vastaps az együttes jutalma. Műsoron maradt továbbá az Enrico Morelli által koreografált Elégia című darab, a mélyreható Blue, a Szegedi Szimfonikusokkal közös Concerto/Vadak/A szent három egyfelvonásos produkció, a téli, ünnepi időszak elmaradhatatlan ékeként a Diótörő, és szintén az ifjúságnak kedvezve a Hamupipőke.

– Sok darabot kell megtanulni az új táncosoknak, remek feladatok várnak rájuk. Nagyon örülök az új csapatnak, fiatalok, lendületesek és ambiciózusak, kiváló egységben van a fizikumuk és a technikai felkészültségük – méltatta az új táncosokat a Kossuth-díjas koreográfus.

Enrico Morelli öt darabot koreografált már a Szegedi Kortárs Balettnek. Szoros együttműködést ápol a szegedi együttes az olasz művésszel, akinek kiváló képzést nyújtó iskolájából tavaly két táncos érkezett Szegedre, idén pedig Letizia Melchiorre csatlakozott a társulathoz. Mellette további három olasz táncossal bővült az együttes.

– Letizia klasszikus balettben nagyon képzett, fiatal, mégis érett táncművész. Diletta Savini szorgalmas és energikus, tavaly a Budapest Táncszínház képzésén vett részt. Miriam Munno kiváló testi adottságokkal és képzettséggel bír. Desirée Bazzani még nincs 19 éves, de már elvégezte az antwerpeni Royal Ballet School-t, tehát remek iskolából érkezett. Külleme miatt kiválóan alkalmas naiva szerepekre, ezért már most főszerepet táncol a Carmina Buranában – mondta el Juronics Tamás. Melletük egy szlovák és két magyar táncossal is bővült a társulat. Dušana Heráková egy remek klasszikus felkészültségű táncos, aki az elmúlt években a Székesfehérvári Balett tagja volt, Szorre Dorka a Pécsi Táncművészeti Szakközépiskolából érkezett fiatal tehetség, Schrott Dániel pedig Pécsről szerződött át a szegedi együtteshez.