A felhívás vásárhelyi- vagy a városhoz kötődő személyeknek szól, akik munkája a város szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel vagy más forrással is rendelkeznek. A kiírás szerint csak az kaphat támogatást, aki a teljesen kész, szerkesztett és számítógéppel készült kézirathoz két elismert szakember írásbeli értékelését és kiadást támogató javaslatát is csatolja, valamint a kiadás pénzügyi tervezetét is. A szerző szakmai önéletrajzát is mellékelni kell.

Az írók, költők mellett olyan 18 év feletti zenei, képzőművészeti, táncművészeti, színházi, filmművészeti alkotók is jelentkezhetnek tevékenységük támogatására, akik munkája Hódmezővásárhely szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel vagy más forrással is rendelkeznek. A támogatás irányulhat például zenei versenyeken, kurzusokon való részvételre, az azokon való részvétel útiköltségére is, vagy akár hangszer, kotta, eszköz, anyag vásárlására, fellépések, kiállítások megvalósítására.

A pályázat benyújtási határideje szeptember 30-a, amiket november 30-ig bírálnak el. A támogatás keretösszege 500.000 forint. A pályázatokat egy példányban a közalapítvány nevére postai úton, további egy példányban elektronikus formában kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjának, vagy e-mailen a [email protected] címre.