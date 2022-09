A napfény városában kezdődött a Magyar Színházi Társaság beszélgetés-sorozatának új évada kedden. A Jó kérdés ezúttal a Klasszikusok újragondolva címet kapta, ám a rendezvény első felében Seres Gerda újságíró a megugrott rezsiköltségek miatt sejthetően készülődő vészforgatókönyvekről faggatta a résztvevő intézményvezetőket.

Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház igazgatója úgy fogalmazott, egyelőre még nem kapott olyan számlákat, amelyektől hanyatt esett volna, de számít a költségeik jelentős növekedésére. Elmondta, kisebb-nagyobb téli szünettel és a bemutatók esetleges halasztásával reményei szerint kezelni tudják majd a nehézségeket.

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója kifejtette, esetükben komplexebb a probléma, ugyanis a nagy- és kisszínház épülete, a REÖK, a Stefánia Jegyiroda, valamint a dorozsmai raktár- és gyártóbázis is a szegedi teátrumhoz tartozik, így tetemes a rezsiár-emelkedés. Az már látható, hogy a gázszámla novembertől a kilencszeresére, az áramköltség pedig január 1-től sejthetően tízszeresére nő. Kiemelte, ezeket a megemelkedett költségeket a kulturális intézmények önállóan nem képesek kigazdálkodni, így szükségük van a fenntartói támogatásra. A főigazgató arról is beszélt, hogy ha nem lesz áram és megfelelő hőmérséklet, rosszabb helyzetbe kerülnek, mint a pandémia idején, mert akkor legalább próbálni tudtak. Továbbá az említett esetben a több száz munkavállaló sorsa is nagy kérdéseket vet fel. Hangsúlyozta, folyamatosak az egyeztetések, alternatív helyszínekben is gondolkodnak.

Schneider Jankó, a Kövér Béla Bábszínház művészeti vezetője elmondta, ők is többféle variációt dolgoztak már ki a megemelkedett rezsiköltségek kezelésére, egyelőre szintén az egyeztetés fázisában vannak a fenntartókkal.