Szeged. Szombaton és vasárnap is ingyenes vidámparkkal várják a fiatalokat a Gellért Szabadidőközpontban Újszegeden. Lesz például dodzsem, XXL Extreme, körhinta, ugrálóvár és kisvasút is. A rendezvény szervezője, támogatója Joób Márton önkormányzati képviselő, de a programokhoz a Naturtex is hozzájárult.