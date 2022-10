November 4-én lesz a Bordányi Faluház és Könyvtár 50 éves. A Filmszínház és Művelődési Ház ünnepélyes átadását 1972. november 4-én, péntek délután 2 órakor tartották. Nagy sikert aratott az újonnan megépült épület színpadán a Pávakör. A kórus Masír Lajosné tanárnő vezetésében Szeged környéki népdalokat adott elő. Az irodalmi színpad Pintér Éva rendezésében Az ember dicsérete címmel verses összeállítással készült. Színpadra léptek a helyi citerások. Szabó Irén tanárnő közreműködésével a pedagógusok is színvonalas műsort tartottak, míg Szabó Mihályné, Ica néni óvónő vezetésével az óvodások adtak egy kedves műsort. Az ünnepélyes gála-műsort az Electrons együttes koncertje zárta.

A születésnap alkalmából most is hasonló meglepetésekkel kedveskedik látogatóinknak a Faluház és Könyvtár. Az ünneplés már a héten elkezdődik. A születésnap felvezetéseként egy ingyenes színházi estre invitálják a közönséget. A Csokonai Vitéz Mihály tollából született Az özvegy Karnyóné című zenés bohózatot október 28-án, pénteken 18 órától mutatják be a Szegedi SZC Vedres István Technikum Színész tagozatos diákjai. A rendező Bánvölgyi Tamás, Tipptopp szerepében pedig a bordányi Gábor Zalánt láthatják majd.