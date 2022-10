Víz és ember. A közös kulturális örökség lenyomatai az Alsó-Tisza vidékén címmel tudományos tanácskozást tartottak az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának konferenciatermében. A szakmai rendezvény a zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Élő archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért projektje, és az SZTE BTK, valamint az emlékpark szakmai együttműködésében szerveződött. A konferencián résztvevőket Gyenge Zoltán dékán köszöntötte, hangsúlyozva a Jó szomszédok a közös jövőért célkitűzések tartalmát és fontosságát. A november 30-ai zárásához közeledő, 2021. augusztus 1-én rajtoló projekt előzményeiről, a munka folyamatáról és eredményeiről Turda Gábor, az ÓNTE múzeumi csoportjának vezetője beszélt.

Az ezt követő öt előadáson az Alsó-Tisza menti települések, közösségek, foglalkozási csoportok életmódjának, gazdálkodásának egy-egy szeletét mutatták be, a folyó régiókat összekötő szerepét elemezték a 19–20. században. Simon András, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének vezető docense tudomány- és kutatástörténeti áttekintést adott a jeles elődök és a kortársak témában végzett vizsgálatairól. Molnár Tibor zentai főlevéltáros az ottani hidak történetét követte végig. Mód László, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének adjunktusa az ártéri gazdálkodás részét képező úgynevezett fokgazdálkodás emlékeit vette számba a Tisza-Maros közben, kiemelten szólt a halászatról. A halászat dél-alföldi története és ennek forrásai volt Gál László, az emlékpark munkatársának témája is. Végül Pataki Andor (ugyancsak az ÓNTE munkatársa) mutatta be az emlékparkban fekvő Körtvélytó, a tiszai fafeldolgozás emlékhelye, valamint a mártélyi halászkunyhó környezetének és kiállítás egységeinek megújítását.

A résztvevők emléktábla-koszorúzással tisztelegtek a 20 éve elhunyt Bellon Tibor, a Tisza néprajzkutatója előtt, és a tudományos konferenciát egyben az Alsó-Tisza menti vízi élet kutatói, Bálint Sándor, Banner János, Juhász Antal, Nyíri Antal, Szilágyi Miklós és Tömörkény István emlékének ajánlották.