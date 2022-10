– A mi zenénknek, táncunknak gyógyító ereje van – mondta Tóthné Döme Mária, a makói Maros Táncegyüttes vezetője az öreg táncosok nemzetközi találkozóján. Elmesélte, hogy egyszer egy hasonló rendezvényen szemtanúja volt annak, hogy egy idős, 80 feletti táncos bottal, segítséggel vánszorgott fel a színpadra, de ahogy megszólalt a muzsika, mintha kicserélték volna: hibátlanul ropta. Aztán a végén megint le kellett támogatni a deszkákról.

– Ha szól a zene, nincs betegség, nincs gond, nincs fájdalom – adott magyarázatot arra, miért lelkesek a színpadon a szenior korosztály tagjai.

Makón egyébként két ilyen csoport is működik a Maros Táncegyüttesen belül: az egyik a 25 esztendeje alapított MÖTYKE, azaz a Makói Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete, a másik a 8 esztendős MÖTYKEttő. Az egyikben kiöregedett táncosok, a másikban pedig a gyerekeket rendszeresen elkísérő szülők táncolnak, akik korábban esetleg soha nem foglalkoztak ilyesmivel, de a próbák alatt kedvet kaptak a műfajhoz. Makón már ötödik alkalommal rendezték meg az öreg táncosok nemzetközi találkozóját, amelyen amúgy Patyi Zoltán és zenekara húzta a talpalávalót.

Színpadon a makói öreg tyúkok és kakasok. Fotó: Szabó Imre



Maga az ötlet már tíz éves, és onnan jött, hogy a Maros táncosait akkoriban meghívták egy hasonló rendezvényre. Makóra minden évben más-más csapatokat igyekeznek invitálni, idén Vásárhelyről, Tápéról és Méhkerékről is jöttek táncosok. Leginkább a csíkszentdomokosiakat várták Erdélyből, akik már három éve készültek jönni, de valami mindig közbejött – legutóbb a koronavírus-járvány miatti korlátozások.

– A nevünk nem a medvétől származik, hanem a talpas borospohártól, ami épp az asztalon volt, amikor az együttest kereszteltük – mondta Böjte Róbert István, a 10 esztendős csíkszentdomokosi Tenyeres-Talpas Néptánccsoport vezetője. Ez eredetileg házasok csoportja volt, amelynek azonban ma már utánpótlás-együttese is van. Kilenc párral érkeztek, és hazai táncokat hoztak elsősorban.

– A hagyományok sajnos már nálunk is kiveszőben vannak, de igyekszünk életben tartani – hangsúlyozta. Hozzátette, ők nem csupán táncegyüttes, de baráti társaság is egyben, akik sokat beszélgetnek, és ha kell, segítenek is egymásnak.

A közép- és szépkorú táncosok makói találkozója a Hagymaházban végül bő két órán át tartott – minden csoport lelkesen, jó hangulatban mutatta be tudása legjavát.