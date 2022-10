A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány CsakAzértis kiállítását – ahol fogyatékkal élők művei tekinthetők meg – másodszor rendezi meg, a megnyitót tegnap tartották az IH Rendezvényközpont előtt az utcán. A művek, az azokról készült fotók és installációk a földszinti ablakokban október 22-ig láthatók.

– Tavaly szerveztük meg először a kiállítást, és szükségmegoldás volt az ablaktárlat – mondta Hegyesi Sándor, az alapítvány önkéntese.

– Mintegy másfél éve azért született ez az ötlet, mert pályázati forrásunk volt a rendezésre, viszont a pandémia miatt szigorú korlátozások voltak a belső terekre, maszkot kellett viselni, tíznél többen nem lehettünk egy helyen. Tudakoltuk az IH Rendezvényközponttól, mi lenne ha így valósítanánk meg, azonnal partnerek voltak, igent mondtak. Nagyon fontos, hogy a látás- és hallássérülteknek, értelmi fogyatékosoknak és társaiknak ez hasznos, értelmes elfoglaltság és önkifejezés is egyszerre – folytatta megnyitójában.

Hozzátette: idén is van apropó a kültérre, az energiaválság, a gáz és a villany árának drasztikus emelkedése. De nemcsak ezért, hanem főként a 2021-es nagy siker miatt maradtak ennél a verziónál, ugyanis azt tapasztalták, hogy az IH előtt sétálók közül többen megálltak, megnézték az ablakokba kihelyezett műveket, és nagyon kedvezőek voltak a visszajelzések.

– Abban is bízunk, hogy a nem fogyatékkal élők szociális érzékenységét felkeltjük – fogalmazott.

– Büszke vagyok erre a kiállításra – jelentette ki Kolonics Erika, az IH Rendezvényközpont ügyvezető igazgatója.

– Tavaly az utcán sétáló emberek közül sokan megálltak, megbeszélték a műveket, ezt mi is nap mint nap láttuk belülről. Remélem, így lesz idén is, és jövőre is találkozunk – zárta gondolatait Kolonics Erika.



A tárlaton hét alkotócsoport munkái szerepelnek, de akad egyéni kiállító is, a művek között pedig különböző mintájú táskák, festmények, fotók és horgolások, pontosabban a róluk készült fotók láthatók. Kíváncsiak voltunk, megnéztük a kiállítást, és egyet kell érteni Gerevich József kihelyezett gondolatával: „A műalkotások keletkezése az emberiség nagy titkai közé tartozik", de azért jöjjenek el minél többen, és próbálják meg megfejteni.