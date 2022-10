Szombaton viszont már kimozdultak a tápéiak a művelődési házból, és birtokba vették a Búcsú teret. Igaz, az időjárás közbeszólt, és egyáltalán nem volt kegyes az indulókhoz, hiszen a délelőtti viszonylag nagy meleg után leszakadt az ég, és ömleni kezdett az eső. Éppen emiatt végül törölték a szintén hagyományos menettáncot, és a Búcsú térre tervezett néptánccsoportok fellépését is.

Estére viszont kisimult az időjárás, és Charlie már majdnem jó időben érkezett Tápéra. A legendás rockzenész, akinek lehetetlen megtippelni az életkorát, megtöltötte a Búcsú teret, teltházas koncertet hozott össze, a már jól ismert slágerekkel.

A program része volttermészetesen a búcsúi felhozatal. Vagyis volt minden, mi szem szájnak ingere, a kürtőskalácstól kezdve a gumicukron át az egyéb édességekig. És persze nem maradhatott el a körhinta és a dodzsem sem. Viszont az feltűnő volt, hogy sokkal kevesebb árus települt ki, mint a korábbi években.

A szombati nap zárása, a Charlie koncert után vasárnap ünnepi szentmisével és körmenettel zárult a háromnapos esemény. A misén Biacsi József ásotthalmi plébános többek között arról beszélt, hogy Ásotthalmon többször hozta fel példának a tápai gyülekezetet, hiszen ott mindig sokan vannak. A plébános beszélt arról is, hogy a próbatétel az angyaloknál és az embereknél is ugyanaz. Isten akkor mutatja meg, hogy megérdemlik a kegyelmet, ha nehéz körülmények között is hűnek bizonyulnak. A plébános kitért arra is, hogy vannak olyan teológusok, akik szerint az angyalok csak „mesés elemek”. De szerinte ez nem igaz, az angyalok szellemi lények, aki Isten világát teljesítik ki. A mise után körmenet indult, amivel véget ért az idei tápai búcsú.