– Amikor rá emlékezünk, legtöbbször a tudományos munkáját emlegetjük, pedig életműve a tanári jelzővel minősíthető elsősorban – fogalmazott. Amellett, hogy felidézte, milyen lelkesítő volt a diákok számára, hogy a legszárazabb tananyagba is a saját értékrendjét kifejező véleményét is beleszőtte, beszélt piarista, matematikus és nyelvművelő munkásságáról is, illetve azt is kiemelte, hogy minden pillanatban szegedi volt: itt gyűjtötte össze a példabeszédeket és közmondásokat, továbbá irodalmi munkásságában is Szeged és környéke nyelvét alkalmazta.