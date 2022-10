Felszentelték és egyúttal birtokba is vették vasárnap a „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ új szárnyát Deszken. A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület be is mutatta az új épületszárnyat, amit a legmodernebb technikával építettek. A kétszintes épületszárnyban négy modern foglalkoztatóterem teszi kényelmesebbé a munkát és a tanulást mostantól a szerb közösség tagjai számára. Ottjártunkkor a központot éppen egy szerb diákcsoportnak mutatták be. A felszentelés után pedig egy kisebb ünnepség következett.