A TikTok kétségtelenül a fiatalok platformja. A rövid videók tárhelyén eleinte csak táncos bohóckodások és vicces paródiák mentek, egy ideje azonban egyre többen fedezik fel azt az oldalát is, amely akár értelmes tartalmak előállítására is alkalmas lehet. Varga András is ezt a hullámot lovagolta meg – az elsők között. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában dolgozó egyetemi tanár a Covid idején kez­­dett el videókat posztolni, mára több milliós nézettségű posztjaival meghatározó influenszerré nőtte ki magát.

A hobbija miatt regisztrált a tiktokra

– Hobbiszinten zeneszerzéssel és producerkedéssel is foglalkozok, így került a látóterembe a TikTok – mesélte a kezdetekről.

– Bár ekkor még kevesen ismerték, azt mondták róla, hogy a jövő már nem a YouTube-é, hanem ezé a platformé. Ezért regisztráltam fel és néztem utána, mi is ez. A szórakoztatóipar hamar felfedezte magának, egyre többen kezdték el itt posztolni a zeneipari termékeket. Igazi népszerűségét azonban a Covidnak köszönheti, amikor a bezárt otthonokban unatkozó fiatalokban felerősödött a közlési vágy. Ezen a közösségi oldalon elsősorban a Z generációs tinik voltak jelen, akik a Facebookot otthagyták, miután azt látták, hogy tanáraik, szüleik is jelen vannak abban a közösségben. Kicsit ez lett az ő saját, zárt világuk – beszélt akkori tapasztalatairól.

Közelebb vitte a fiatalokhoz a tudományt

A közönség tehát adott volt, Varga András pedig úgy gondolta, a sekélyes tartalmak mellé ő megpróbál a fiataloknak valami hasznosat is adni.

– Mindig azt vallottam, hogy a tudomány nem sokat ér, ha annak eredményei nem jutnak el a nagyközönséghez. Én egész életemet a könyveknek szenteltem. Elsősorban a 15–18. századi könyvtörténetet kutattam, és a könyvkiadás történetét, valamint latint tanítottam az egyetemen. A TIK-ben is a régi könyvek könyvtárában dolgoztam, és úgy gondoltam, bár hasonló tartalommal nem találkoztam, ez a felület remek lehetőség arra, hogy a szakmámat népszerűsítsem. Idősként tehát beléptem ebbe a világba, és vár volt egy kis lelkiismeret-furdalásom, hogy beleverem az első szöget a fiatalok szórakozásának koporsójába, elkezdtem bemutatni, mivel foglalkozok – mesélte.

A szegedi könyvtáros úgy fogalmazott, ő sosem volt könyvek mögé bújt tudós, és ahogy mindenkiben, úgy benne is ott van a homo ludens, azaz a játékos ember.

– Bár 40 évet a nyomtatott betűnek szenteltem az életemből, be kellett látnom, hogy ma már újfajta közlési formák léteznek, a képi és hanganyag pedig majdhogynem fontosabbak, mint a leírt szavak. Az új generáció saját nyelvén való megszólítása azonban nem csak alkalmazkodást kívánt tőlem, hanem számomra is hasznos volt. Azzal ugyanis, hogy a saját nyelvükön próbálok szólni hozzájuk, nekem is sikerül megőriznem a fiatalságomat – mosolygott.