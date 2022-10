A társaság évek óta készül az előadásra, de hol a járványhelyzet, hol pedig betegségek miatt többször is le kellett állítaniuk a próbákat. A darab most elkészült, hétvégén pedig már a közönség is láthatja Lilit.

A színháznak mennie kell. Annyi munkánk volt már ebben a darabban, hogy nem volt szabad feladnunk

– szögezte le Dunai József. Mint a társulat vezetője elmesélte, rengeteg energiát fektettek abba, hogy a legapróbb részletekig korhű legyen a produkció: korabeli pénzeket, színházműsorokat, belépőket és újságok hiteles másolatait használják a színpadon.

Rengeteg olyan részlet van, amit csak egy pillanatig, vagy egyáltalán nem is lát a közönség. Ez inkább nekünk volt fontos, hogy jobban bele tudjunk helyezkedni a történetbe

– részletezte Dunai-Imre Tünde színjátszó.

Várhegyi Berta darabja 1911-1912 fordulóján, a boldog békeidők utolsó éveiben játszódik, körülbelül fél évet felölelve. A keserédes történet vezérfonala egy bűnügy, arra kapcsolódnak a mellékszálak: humor, szerelem és csalódás is színezi a cselekményt. A színpadon ebben az előadásban debütál a társulatban Tarné Csorba Mária, mellette Dunai-Imre Tünde, Nánási Attila, Csóné Fazekas Ibolya, Vanó Éva, Dunai József és Németh Lajos lesz látható a darabban.

Fotó: Majzik Attila

A Lilit eddig még sehol sem állították színpadra, így a Dózsa-ház padlásszínházában lesz az ősbemutató.

Emiatt nehezebb dolgunk volt, mintha egy ismert darabbal dolgoztunk volna. Nem volt honnan meríteni, ellesni, hogy mi a jó ötlet vagy mi az, amit nem szabad csinálni a darabban. Viszont jó, hogy szabad kezet kaptunk az írónőtől, így folyamatosan tudott alakulni a darab és a szövegkönyv is

– tette hozzá Dunai József.

A Lili premierjét a közönség is várta: még meg sem hirdették az október 29-i előadást, már szinte az összes jegy elkelt. A darabot idén legalább háromszor tervezik bemutatni, de a jövő évadra is megtartják az amatőr színjátszók. Az előadást több településre is kiajánlotta a társulat, de Szentes testvérvárosaiban Topolyán és Újszentesen is szeretnék bemutatni.