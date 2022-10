– A Szegedi Tudományegyetem magyar szakáról ismerjük egymást, Hódmezővásárhelyen születtél és nőttél fel. A zene gyerekkorod óta kíséri az életedet?

– A nagyapám zongoratanár volt Csongrádon, de nem ismertem őt, még anyukám gyerekkorában meghalt. Abban a családban a zene a veszteség miatt is nagyon felértékelődött, de apukám és a nővére is jártak zeneiskolába. Nem is volt kérdés, hogy tanuljunk-e zenét. A nővérem, a húgom és én is zongoráztunk. Nálam már az elejétől egyértelmű volt, hogy az ének sokkal erősebb, mint a hangszer, és a kiállás, a szereplés is könnyen ment. Viszont, amikor mint alkotó- és előadóművész keresi az ember saját magát, elég nehéz megérezni, mitől is lesz az én előadásom igazán jó. Sokat kerestem azt a gyerekkori, önfeledt érzést, amikor szinte fel sem fogtam, hogy milyen a színpadon lenni, olyan könnyű érzés volt. Erre felnőttként igyekszem magam emlékeztetni: úgy kiállni, hogy közben ne pörgessek a fejemben olyan dolgokat, amire nincs szükség.

Fotós: Jamese

– Váczi Eszter első lemezének sajtóturnéján jártál először a szerkesztőségben, előző zenekaroddal, a Why nottal a Délmagyarország céges rendezvényein is felléptetek. Mióta létezik a JaMese, amivel a negyedik lemezt adjátok ki hamarosan?

– A JaMese jövőre lesz tízéves és egy ideig együtt futott a kreatív fedolgozásokat játszó Why Not zenekarommal. De a saját szavak, a magyar nyelv és a saját dallamaim egy idő után egész embert kívántak és sokkal nagyobb flow élményt is adtak, mint mások dalainak éneklése. Ezért mára a JaMese lett számomra a legfontosabb projekt, akikkel jövőre jelenik majd meg a negyedik nagylemezünk Odaát, Idebent címmel.

– Te írod a dalszövegeidet?

– Eleinte nagyon sok bizonytalanság kísérte a szövegírói próbálkozásaimat, ezért kerestem engem kifejező verseket. Mai napig szeretek mások szövegeivel dolgozni, sőt a harmadik adventi lemezen Szabó T. Anna 24 verseiből álló kötetét dolgoztuk fel, de az új lemeznél két kivétellel minden dalnak én írtam a szövegét: egy vers szerepel Annától, és egy, amit Kemény Gabriella írt nekem, aki egy Londonban élő fiatal költőnő, és Más világos címmel most jelent meg a második kötete. Nekem nagyon fontos, hogy egy dallam a szöveggel olyan egységben legyen, mint a borsó meg a héja. Nagyon zavar, hogy manapság egyre több magyar nyelvű dalnál csetlik-botlik a szöveg és magyartalan. Holott a nyelvünk végtelen szabadsággal variálható. Akkor jó egy dal, ha úgy érzed, minden együtt lélegzik a szöveggel.

– Ahogy említetted, Szabó T. Anna verseit dolgoztátok fel a harmadik albumotokon, a Zenés Adventi Kalendáriumon. Honnan jött ez az együttműködés?

– Már az első lemezre készült tőle versfeldolgozás, amelyet elküldtem neki, hamarosan élőben is találkoztunk egy fesztiválon és szerencsére tetszett neki, amiket csináltam. Az adventi versei pedig nagyon rezonáltak arra a karácsonyképre, ami bennem is élt. A kötet végül hamarabb jelent meg a Pagony könyvkiadónál, mint a zene, de amikor elkészült, akkor Anna és férje, Dragomán György felhívtak és elmondták, hogy megsiratták a dalokat. Az idei év egyik nagy ajándéka, hogy december 3-án ismét élőben lehet majd meghallgatni a dalokat a Magyar Zene Házában, amin Anna is közreműködik, tartunk utána verses, zenés foglalkozást a gyerekeknek, lesz gyerekkórus is. Nagyon készülünk rá.

A tavalyi koncert a Radnóti Caféban. Fotó: Domonkos Sándor

– Anya énekel, apa gitározik, ugyanabban a zenekarban. A kisebbik fiad még nem volt egyéves, amikor elhoztad magaddal a tavalyi szegedi koncertre. A gyerekeid megszületése hogyan változtatta meg az alkotási folyamatot, a színpad megélését, a koncentrálást?

– Az, hogy az embernek gyereke van, annyira bekorlátozza a szabad alkotási időket, hogy nincs lehetőség a „keressük az ihletet” típusú halogatásokra. A határidő nagy múzsa, igaz a mondás. Megtanultam koncentráltabban dolgozni és a fókuszáltságom is jobb lett. Ha negyedórányi időm van, akkor is képes vagyok értékelhető alkotómunkát végezni. De nyilván nagyon nehéz és kimerítő is egy-egy ilyen intenzív időszak, de számomra az alkotás lételem, nem tudom szüneteltetni.

– Számot is ihlettek a hétköznapi problémák…

– Igen, a Hagyd barangolni a szívemet egy új dal, ahol megjelenik mennyiféle szerep fut versenyt egy nő átlagos napján és mennyire szeretnék néha tét nélkül utat nyitni a szabad lébecolásnak. Biztos vagyok benne, hogy megvan ez a férfiaknak is, de én ezt csak női szemmel tudom elmesélni. Ez jelenik meg a szövegben is: csinálhatnám másképp, de honnan legyen rá példa? Eleve az, hogy anya vagy és alkotómunkát végzel, a huszadik században jött be a köztudatba. Sokszor kapom még mindig csodálkozó kérdésként: Viszed magaddal a gyereket a koncertre? Nálam, úgy érzem, ezek a kérdések inkább rácsodálkozóak, hogy akár így is lehet. Érdekelnek az ilyen jellegű beszélgetések és tapasztalatcserék, mert azt gondolom, hogy a szokatlanabb női utak még mindig stigmatizálva vannak és küzdeni kell az elfogadottságukért.

– Vidéki lányként hogy találtad magad Budapesten?

– Az anyai nagymamám Budapesten élt, anyukám ott nőtt fel, ismerte a várost, amikor ott jártunk, vitt minket színházba, múzeumba, bepótoltuk azt, ami Vásárhelyen nem volt elérhető. Alapvetően ismertem a várost, de amikor 2005-ben végeztem az egyetemen és felkerültem a Kőbányai Zenei Stúdióba, nagyon idegen volt, hogy nincs az az ismerősségérzet, ami Szegeden megszületett. Szegednek jól belakható terei vannak, ahol mindig össze lehetett futni érdekes emberekkel. Nagyon szerettem itt lakni, de amiben én ki akartam próbálni magam, azt akkor csak Budapesten lehetett. Pesten eleinte nem tudtam elképzelni, hogy itt is kialakulhat majd valami komfortos. Hiányzott Szeged és a szülővárosom közelsége. Akkoriban dolgoztam egy lemezkiadónál az iskola mellett, a Tom-Tom Recordsnál. Akkor nyerte meg Caramel a Megasztárt, dolgoztam a stábjában, ahogy Váczi Eszter első szólólemezének promóciós munkáit is intéztem. Nagyon sokat tanultam a szakma háttérmunkálatairól, és az hogy végül egyre otthonosabban mozogtam benne ennek a munkatapasztalatnak is köszönhető.

– Otthon vagy tehát, belaktad a tereket. Vásárhelyre mennyit jártok vissza a családdal? Szezonban gyakran megosztod az üzenőfaladon a képeket, milyen szép palántákat nevel az édesapád.

– Hazajárunk nagyszünetekben, születésnapokon, más ünnepi alkalmakon. Anyukám meghalt már, de apukám ott lakik a családi házban. Nyugdíjas tanárként palántaneveléssel lassan 20 éve foglalkozik. Épített egy kis fóliát, és kitapasztalta, mi az optimális a növények neveléséhez. A vásárhelyi piacon sokan ismerik és kedvelik a palántáit.

– Mit hoztál magaddal tőlük?

– Egy gyerek mindig egészen különös módon hordozza a szülei erősségeit és gyengeségeit miközben mégis egy tőlük teljesen eltérő személyiség. Ezt a bonyolultságot aztán az ember egész életében fejtegetheti magában. Jó kis rejtvényt kaptunk az élettől, de ez a szép az egészben. Ha az ember betölti a 40-et jobban érti és érzi már a mintázatokat, félelmeket, transzgenerációs sorsokat magában. Ez egy örök pingpongozás, mi az ami hasznos, mi az amitől szabadulnál, és mi az, amit el kell fogadnod, és meg kell tanulnod a hasznodra fordítani. Anyu például lobbanékonyabb természet volt, ami bennem is megvan, de színpadi emberként ezt még hasznosítani is tudom. A rendszerben gondolkodás pedig egyértelműen apai örökség. Az biztos, hogy a negyedik lemezen koncentrálódik egy csomó megélés a fentiekből. Hiszen ez a lemez az anyukám és a nővérem elvesztése utáni gyászmunkának a lenyomata is és egy ilyen intenzív gyógyulási szakasz komoly felismeréseket is hoz.

Molnár Emese Szegedre is szinte hazajár, a Szegedi tudományegyetem bölcsészkarán végzett. Fotó: Domonkos Sándor



– Vissza tudsz-e emlékezni arra, hogy jöttél rá, mi mindenre jó a torkodban a hangszer? Nem csak annak ad örömet, aki hallgathatja, jó eszközt is ad az ember a saját kezébe, hogy magát megnyugtassa, érzelmeket feldolgozzon…

– Az én megélésem az, hogy ahogy egyre szabadabban tudtam énekelni és a hangommal tényleg „partneri” viszonyba kerültem, úgy egyre könnyebben tudtam kimondani is dolgokat másoknak. Olyan dolgokat, amiknek a kifejezése korábban bűntudatot, szorongást keltett. Ma már jobban ki tudom fejezni, hogy mit nem szeretnék és pontosan mire is vágyom. A covid éveiben készítettem egy podcastet Szabad bennem a levegő címmel, ahol a hangról beszélgettünk ismert énekesekkel, szakemberekkel. Az utolsó adásban Kertész Csaba zenepszichológust arról is kérdeztem, hogyan és miként működik a hang, az éneklés kommunikációs eszközként. Nagyon messzire visz a kérdés, de az biztos, hogy látszólag a mindenkiben lakozó zenei tudás nem szükséges ahhoz, hogy életben maradjon a testünk, viszont használjuk, amikor kiszolgáltatottak vagyunk, amikor a félelmeink elviselhetetlenül nagyok vagy amikor azt sem tudjuk mit mondjuk, mert annyira örülünk. Ezek olyan belső erőforrások, amelyek meghatároznak minket és folyamatosan a rendelkezésünkre állnak.

– Feltételezem, ezt te magad is megtapasztaltad.

– Erre mindig akkor jöttem rá, amikor nem énekelhettem, például hangszálproblémák vagy a covid lezárások miatt. Az ember először használhatatlannak érzi azt a rengeteg tudást, ami felgyűlik benne az évek alatt, aztán megszületik az az erős érzés, hogy igazából erre az egészre egyes egyedül csak neki van szüksége, mert neki kell, hogy segítsen a túlélésben. Ez a pislákoló fény aztán belobban egy koncerten, amit már nem egyedül hozok létre, hanem a zenésztársaimmal: Udvarhelyi Gáborral, Éder Ferenccel és Badics Márkkal, és akkor ez egy emelkedett, transzcendes állapottá válik. Szerintem egy zenekar akkor tud fejlődni, ha ezeket a pillanatokat közösen élik meg. Azt hiszem a covidig nem tudtam, hogy ezt keresem, de szerintem ezért van értelme csinálni, mert ilyenkor a közönség is jön velünk és valami megmozdul odabent. Most csütörtökön is várjuk ezt a pillanatot.