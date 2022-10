Az előadást tavaly mutattuk be legutóbb, először pedig tíz évvel ezelőtt játszottuk. A témája azért izgalmas számunkra, mert elődünkről, a Szegedi Egyetemi Ifjúsági Színjátszó Társaságról szól, amely 1940-1941-ben működött. Az első művészeti vezető életét, tragikus szerelmét és a társulathoz fűződő viszonyát mutatja be a produkció. Horváth István és Tóth Kata szerelmét megpecsételte a történelem. Érdekesség, hogy a darab születésekor Tóth Kata húgával is tudtunk találkozni, aki elmesélt sok mindent, ezt az anyagot is felhasználtuk