Csütörtök este mutatkozott be Szegeden a Bécsi Napló, vagyis az ausztriai magyarok lapja, amelynek két helyi publicistája is van, Katona András jogász és Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének nyomtatott és online lapja Deák Ernő főszerkesztő vezetésével működik, aki arról beszélt az eseményen, hogy ahogyan a kezdetekben, úgy most is segélyek, felajánlások segítségével működnek. Megjegyezte, addig biztosan lesz Bécsi Napló, amíg idealisták lesznek, hiszen a lap munkatársainak idealizmusából él.

Hozzátette, a céljuk az, hogy minden magyarhoz szóljanak, és aki elkezdi az első oldalnál, az egészen az utolsó oldalig olvassa el, mert sok minden megtalálható a lapban.